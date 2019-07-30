Nokia 9.1 geliyor! En dikkat çeken özelliği ise...
Nokia 9 PureView, 5 kameralı tasarımıyla dikkat çeken bir telefon. Ancak Türkiye'de satışına henüz başlanmadığından dolayı kullanıcılar cihazı merakla bekliyor. Öte yandan Nokia 9.1 isminde yepyeni bir modelin daha tanıtılacağı ortaya çıktı. Nokia 9 PureView'un bir üst sürümü olan cihazdaki en önemli yenilik ise bakın ne olacak?
Nokia 9.1 isminde yeni bir telefon geliyor. Nokia 9 PureView model cihazın yenilenmiş sürümü olan telefondaki en büyük yenilik ise 5G teknolojisinin destekleniyor olması. Nokia'ya yakın kaynaklardan biri olan NokiaPowerUser'a göre, şirket Nokia 9.1 PureView üzerinde çalışmalara başladı. Rapora göre bu telefon, "2019'un üçüncü çeyreğinde" yani temmuz ile eylül arasında çıkacak.
İddiaya göre firma, telefonun kameralarını mümkün olduğunca iyileştirmek için çaba harcıyor. Cihazın teknik özelliklerinin Nokia 9 PureView'a benzemesi, yani Snapdragon 855 yonga setiyle ve belki de aynı kamera çözünürlüğüyle gelmesi bekleniyor.
Rapor, Nokia 9.1'in ön yüzünde bir "delikli kamera" bulunacağını, yani kameranın ekranın üzerindeki bir delikte bulunacağını söylüyor. Bu tasarımı daha önce Nokia X71'de ve 2019'da çıkan birçok telefonda gördük.
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