Nokia 8810: Tüm özellikleri, şaşırtan fiyatı

Nokia 8110 4G, aynı isimle 1996'da piyasaya sürülen telefonun yeniden tasarlanmış sürümü, MWC 2018'de tüm dünya ile tanıştırıldı. The Matrix filminde Neo'nun telefonu olmasıyla ünlenen bu cep telefonu, ayrıca kıvrımlı yapısı yüzünden muz telefon olarak da biliniyordu.

Yeni Nokia 8110 Mayıs 2018'de Avrupa, Orda Doğu, Afrika ve Çin'de tek ve çift SIM desteği ile piyasaya sürülecek. Şimdilik Dünya'nın diğer bölgelerinde ne zaman piyasaya sürülecek açıklanmadı. Telefon 100 dolar fiyatıyla satışa sunulacak.





İşte efsane telefonun ilk hali

Yeni 8110 4G, orijinal 8110'dan biraz daha küçük bir tasarıma sahip, bu da onu daha kolay taşınır hale getiriyor. Plastik gövdesi, microUSB portu, kulaklık girişi ve sağında güç tuşu bulunuyor. Tuş takımı kapağın altına gizlenebiliyor. Cihaz siyah ve muz sarısı renk seçenekleri ile piyasaya sürülecek.

Telefonun 2.4 inçlik QVGA çözünürlüğünde bir ekranı var. Ekran dokunmatik değil, yani arayüzü kontrol etmek için tuşları kullanmak zorundasınız. 1,500mAh pili 25 gün boyunca bekleme modunda şarj olmadan durmasını sağlıyor. Bu da 8.5 saat kesintisiz telefon aramasına eşit.





Cihazın donanımına gelirsek, Qualcomm 205 (çift çekirdekli 1.1GHz) işlemcisi, 512MB belleği ve 4GB depolama alanı ile mütevazi bir telefon diyebiliriz. Nokia 8110 4G'yi günümüz akıllı telefonları ile karşılaştırmak haksızlık olacaktır, ama akılsız telefonlar için hiç de fena bir donanım değil.

Telefonun işletim sistemi HMD tarafından geliştirilen Smart Feature OS. Bu da sade ama kullanışlı bir tecrübe anlamına geliyor. Beklediğiniz gibi yenilenmiş Yılan oyunu ile beraber Facebook, Twitter, Google Maps ve Google Assistant uygulamaları cihaza dahil olarak gelecek. Telefon, 4G bağlantısı sayesinde daha sonra yayınlanacak uygulamalara da erişebilecek.



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