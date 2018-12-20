Nokia 8 için Android Pie güncellemesi yayınlandı
Nokia'nın yeni telefonlarından Nokia 8 için beklenen Android Pie güncellemesi sonunda yayınlandı. Cihaza yüklediğinde bakın hangi değişiklikleri göreceksiniz?
Android Pie güncellemesi bugün itibariyle tüm Nokia 8 kullanıcılarına sunuldu. Yeni güncellemeyle birlikte birçok yeni özelliğe sahip olan Snapdragon 835 işlemcili Nokia 8‘in ayrıca güncellemeyle daha stabil bir şekilde çalıştığını da özellikle belirtelim.
ANDROID PIE GÜNCELLEMESİ İLE NE DEĞİŞECEK?
Android 9.0 ile birlikte yapay zekanın da yardımıyla akıllı telefonunuz daha akıllı, daha basit ve kullanıcılar için daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuluyor. Yeni özellikler arasında ekran çıkıntıları için dahili destek, yenilenen Hızlı Ayarlar paneli bulunuyor. Yeni bildirim özellikleri, bildirimlerdeki mesajlara yanıtlama ve akıllı yanıtlar da dikkat çekiyor.
Parmak izi doğrulama için güçlendirilmiş kullanıcı arayüzü, gizlilik geliştirmeleri, uygulamaların arka planda yaptıklarının yönetimi de yenilikler arasında.
Adaptif Batarya ve Adaptif Parlaklık ve Uygulama Aksiyonları ile Uygulama Dilimleri de yine kullanıcıların deneyimini çok daha ileri seviyeye taşıyacak. Dijital Sağlık özellikleri ise cihazınızla ne kadar zaman harcadığınızı yönetmeniz noktasında yardımcı olacak.
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