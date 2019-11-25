Nokia 8.2 nasıl olacak? Ne zaman tanıtılacak?
HMD Global bünyesinde varlığını sürdüren Finlandiya merkezli teknoloji üreticisi Nokia, yeni akıllı telefonu Nokia 8.2 ile çok yakında kullanıcıların karşısında olacak. Peki yeni telefon hangi özelliklerle gelecek, ne zaman duyurusu yapılacak?
5 Aralık'ta duyurusu yapılacak olan yeni Nokia 8.2, pek çok yeni özelliği bir arada kullanıcılarına sunacak. Bunlardan en dikkat çekeni ise kamera tarafında... 64 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen arka kamera ile birlikte gelecek olan cihaz, donanım bazında güçlü bir model. 8 GB RAM ile birlikte 256 GB dahili hafızaya sahip olması beklenen Nokia 8.2, Qualcomm'un Snapdragon 730 işlemcisinden güç alacak.
Ön kamera tarafına geldiğimizde ise 32 MP kamera ile karşılaşacağız. 5G teknolojisini desteklemesi beklenen telefonun görüntüleri ise henüz internete sızmadığından tasarımının nasıl olacağı sorusunun bir yanıtı henüz yok. Nokia 8.1'in devam sürümü olan yeni modelin fiyatının da kullanıcı dostu olacağı düşünülüyor.
Nokia 8.2 ile ilgili merak edilen tüm sorular, 5 Aralık'ta gerçekleştirilecek etkinlikte yanıtlarını bulacak.
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