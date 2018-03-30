Nokia 5 ve Nokia 6'ya Android 8.1 Oreo güncellemesi geldi!

HMD Global tarafından yapılan açıklamayla birlikte şirketin, Android Oreo güncellemesi almayan tek modeli Nokia 2 oldu. Gelen açıklama sonrası Nokia 5 ve Nokia 6 modeline sahip kullanıcılar, Android 8.1 Oreo güncellemesini almaya başladı.

Nokia 5 modeline sunulan Android 8.1 Oreo'nun boyutu 860 MB iken, Nokia 6'ya sunulan güncellemenin boyutu 930 MB. Gelen güncellemeyle birlikte telefonlarda mevcut olan "Ayarlar" menüsü de yenilenmiş oldu. Ayrıca, yayınlanan yeni güncelleme Mat ayı güvenlik yamalarını da içeriyor.