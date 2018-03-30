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    Nokia 5 ve Nokia 6'ya Android 8.1 Oreo güncellemesi geldi!

    Hürriyet Haber
    30.03.2018 - 13:44 | Son Güncelleme:

    HMD Global tarafından yapılan açıklamaya göre Nokia 5 ve Nokia 6'ya sahip olan kullanıcılar, Android 8.1 Oreo ile yavaş yavaş buluşacak.

    HMD Global tarafından yapılan açıklamayla birlikte şirketin, Android Oreo güncellemesi almayan tek modeli Nokia 2 oldu. Gelen açıklama sonrası Nokia 5 ve Nokia 6 modeline sahip kullanıcılar, Android 8.1 Oreo güncellemesini almaya başladı. 

    Nokia 5 ve Nokia 6ya Android 8.1 Oreo güncellemesi geldi

    Nokia 5 modeline sunulan Android 8.1 Oreo'nun boyutu 860 MB iken, Nokia 6'ya sunulan güncellemenin boyutu 930 MB. Gelen güncellemeyle birlikte telefonlarda mevcut olan "Ayarlar" menüsü de yenilenmiş oldu. Ayrıca, yayınlanan yeni güncelleme Mat ayı güvenlik yamalarını da içeriyor. 

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