Nokia 5.1 Plus ve Nokia 3.1 Plus Türkiye'de satışa çıkıyor

Nokia 5.1 Plus ve Nokia 3.1 Plus Türkiye'de satışa sunuluyor. HMD Global Türkiye Genel Müdürü Sertaç Şener, “Avrupa’nın tasarım kültürünü yansıttığımız, Türkiye’deki kullanıcıların sevdiği markalardan biri olan Nokia’nın yeni yolculuğunda emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Dünya çapındaki Google ve Zeiss gibi önemli iş ortaklıklarının yanı sıra Türkiye’de de Turkcell ile akıllı telefonlarımızı tüketicilerle buluşturacağız." dedi.



Şener, Dünya Mobil Kongresi (MWC) 2019’da tanıtılan akıllı telefonların yılın ikinci çeyreğinde Türkiye’deki kullanıcılarla buluşması için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.



Nokia 5.1 Plus özellikler



5,86 inç'lik HD+ 2.5D kavisli ekrana sahip olan ve Nokia X5 olarak da anılan telefon, 1520 x 720 çözünürlük sunuyor ve 19:9 ekran oranına sahip. Ekranın üstünde, hoparlör kısmında bir çentik barındıran telefon, kamera ve diğer sensörleri de buraya sıralamış. Helio P60 SoC ve Mali-G72 MP3 GPU ile gelen Nokia X5'in 3GB RAM, 32GB depolama sunan bir modeli ve 4GB RAM, 64GB depolama sunan bir modeli bulunuyor.



13MP ve 5MP arka kamera ikilisiyle gelen cihaz, phase detection autofocus işlevine ve LED flaşa sahip. Ön yüzde ise 8MP'lik bir kamera ve 80,4 derecelik geniş açılı lens bulunuyor. 3.060mAh pille gelen telefon, hızlı şarjı desteklemiyor. 4G VoLTE bağlantı seçeneğini destekleyen cihaz, Bluetooth 4.2, WiFi 802.11 ac, GPS, 3.5mm kulaklık girişi, USB Type C portu ve FM radyo ile geliyor.



Nokia 3.1 Plus özellikler

6.1 inç boyutunda ekrana sahip olan cihaz, Helio P22 işlemciden güç alıyor. 2GB RAM ve 16GB depolama alanı ile sunulan Nokia 3.1 Plus'ın 3GB RAM ve 32GB depolama seçeneği de mevcut. 3500 mAh batarya ile gelen telefonun arka tarafında 13MP+5MP çözünürlüğünde çift kamera bulunuyor. ön tarafta ise 8 MP çözünürlüğünde geniş açılı kameraya sahip.