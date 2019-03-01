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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
01.03.2019 - 05:06, Son Güncelleme:

Nokia 5.1 Plus ve Nokia 3.1 Plus Türkiye'de satışa çıkıyor

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Nokia 5.1 Plus ve Nokia 3.1 Plus Türkiye'de satışa çıkıyor

Nokia, Mobil Dünya Kongresi kapsamında Türkiye'yi de yakından ilgilendiren önemli bir açıklama yaptı; Nokia 5.1 Plus ve Nokia 3.1 Plus telefonlarını Türkiye'de satışa sunacağını duyurdu. Peki yeni Nokia telefonlar ne zaman geliyor? Özellikleri nasıl?

Nokia 5.1 Plus ve Nokia 3.1 Plus Türkiye'de satışa sunuluyor. HMD Global Türkiye Genel Müdürü Sertaç Şener, “Avrupa’nın tasarım kültürünü yansıttığımız, Türkiye’deki kullanıcıların sevdiği markalardan biri olan Nokia’nın yeni yolculuğunda emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Dünya çapındaki Google ve Zeiss gibi önemli iş ortaklıklarının yanı sıra Türkiye’de de Turkcell ile akıllı telefonlarımızı tüketicilerle buluşturacağız." dedi.

Şener, Dünya Mobil Kongresi (MWC) 2019’da tanıtılan akıllı telefonların yılın ikinci çeyreğinde Türkiye’deki kullanıcılarla buluşması için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Nokia 5.1 Plus özellikler

5,86 inç'lik HD+ 2.5D kavisli ekrana sahip olan ve Nokia X5 olarak da anılan telefon, 1520 x 720 çözünürlük sunuyor ve 19:9 ekran oranına sahip. Ekranın üstünde, hoparlör kısmında bir çentik barındıran telefon, kamera ve diğer sensörleri de buraya sıralamış. Helio P60 SoC ve Mali-G72 MP3 GPU ile gelen Nokia X5'in 3GB RAM, 32GB depolama sunan bir modeli ve 4GB RAM, 64GB depolama sunan bir modeli bulunuyor.

13MP ve 5MP arka kamera ikilisiyle gelen cihaz, phase detection autofocus işlevine ve LED flaşa sahip. Ön yüzde ise 8MP'lik bir kamera ve 80,4 derecelik geniş açılı lens bulunuyor. 3.060mAh pille gelen telefon, hızlı şarjı desteklemiyor. 4G VoLTE bağlantı seçeneğini destekleyen cihaz, Bluetooth 4.2, WiFi 802.11 ac, GPS, 3.5mm kulaklık girişi, USB Type C portu ve FM radyo ile geliyor.

Nokia 3.1 Plus özellikler

6.1 inç boyutunda ekrana sahip olan cihaz, Helio P22 işlemciden güç alıyor. 2GB RAM ve 16GB depolama alanı ile sunulan Nokia 3.1 Plus'ın 3GB RAM ve 32GB depolama seçeneği de mevcut. 3500 mAh batarya ile gelen telefonun arka tarafında 13MP+5MP çözünürlüğünde çift kamera bulunuyor. ön tarafta ise 8 MP çözünürlüğünde geniş açılı kameraya sahip. 

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