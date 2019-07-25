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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
25.07.2019 - 08:52, Son Güncelleme:

Nokia 220 4G ve Nokia 105 duyuruldu: İşte özellikleri

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Nokia 220 4G ve Nokia 105 duyuruldu: İşte özellikleri

Nokia sadece akıllı telefon üretmekle kalmıyor, aynı zamanda standart telefonlar da üretmeye devam ediyor. Bu kapsamda şirket, Nokia 220 4G ile Nokia 105 model telefonlarını ortaya çıkardı.

Nokia, iki sürpriz telefonla geldi. HMD Global altında çalışmalarına devam eden şirket, eski günlerin geri dönmeye çalışırken, bir yandan akıllı telefonlarıyla büyük markalarla mücadele ederken, diğer yandan standart telefonlarıyla da alıcısına ulaşmayı sürdürüyor. Şirketin duyurduğu yeni telefonlarından Nokia 220 4G, 2.4 inç'lik küçük bir ekrana sahip. Çift SIM kart desteğine sahip olan cihaz, 1200 mAh bataryadan enerjisini alıyor. 

microUSB portuyla gelen ve aynı zamanda FM radyo da kullanan Nokia 220 4G, adından da anlaşılacağı üzere 4G LTE bağlantı teknolojisini destekliyor. Facebook yüklü olarak kutusundan çıkan Nokia 220 4G, 16 MB RAM ve 24 MB dahili depolama hafızasına sahip. Bluetooth 4.2 teknolojisini destekleyen cihaz, üzerinde 3.5 mm kulaklık yuvası bulunduruyor. 

Nokia 220 4G ve Nokia 105 duyuruldu: İşte özellikleri


Cihazın Avrupa fiyatı ise 39 euro olarak belirlendi.

Şirketin duyurduğu bir diğer telefon ise Nokia 105 oldu. 1.7 inç'lik renkli ekranıyla gelen cihaz, 4 MB RAM ve 4 MB dahili depolama hafızasına sahip. Nokia 220 4G modeline göre daha düşük seviye bir telefon olan Nokia 105, 800 mAh pil üzerinden enerjisini alıyor. Üzerinde microUSB portu da bulunduran cihaz, FM Radyo ile geliyor. 15 saate varan konuşma süresiyle dikkat çeken Nokia 105'in bekleme süresi (standby) 26 günü buluyor.

Nokia 105'in Avrupa fiyatı ise 13 euro.

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