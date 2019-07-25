Nokia 220 4G ve Nokia 105 duyuruldu: İşte özellikleri
Nokia sadece akıllı telefon üretmekle kalmıyor, aynı zamanda standart telefonlar da üretmeye devam ediyor. Bu kapsamda şirket, Nokia 220 4G ile Nokia 105 model telefonlarını ortaya çıkardı.
Nokia, iki sürpriz telefonla geldi. HMD Global altında çalışmalarına devam eden şirket, eski günlerin geri dönmeye çalışırken, bir yandan akıllı telefonlarıyla büyük markalarla mücadele ederken, diğer yandan standart telefonlarıyla da alıcısına ulaşmayı sürdürüyor. Şirketin duyurduğu yeni telefonlarından Nokia 220 4G, 2.4 inç'lik küçük bir ekrana sahip. Çift SIM kart desteğine sahip olan cihaz, 1200 mAh bataryadan enerjisini alıyor.
microUSB portuyla gelen ve aynı zamanda FM radyo da kullanan Nokia 220 4G, adından da anlaşılacağı üzere 4G LTE bağlantı teknolojisini destekliyor. Facebook yüklü olarak kutusundan çıkan Nokia 220 4G, 16 MB RAM ve 24 MB dahili depolama hafızasına sahip. Bluetooth 4.2 teknolojisini destekleyen cihaz, üzerinde 3.5 mm kulaklık yuvası bulunduruyor.
Cihazın Avrupa fiyatı ise 39 euro olarak belirlendi.
Şirketin duyurduğu bir diğer telefon ise Nokia 105 oldu. 1.7 inç'lik renkli ekranıyla gelen cihaz, 4 MB RAM ve 4 MB dahili depolama hafızasına sahip. Nokia 220 4G modeline göre daha düşük seviye bir telefon olan Nokia 105, 800 mAh pil üzerinden enerjisini alıyor. Üzerinde microUSB portu da bulunduran cihaz, FM Radyo ile geliyor. 15 saate varan konuşma süresiyle dikkat çeken Nokia 105'in bekleme süresi (standby) 26 günü buluyor.
Nokia 105'in Avrupa fiyatı ise 13 euro.
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