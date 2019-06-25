Nokia 2.2 duyuruldu! İşte tüm özellikleri

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriNokia 2.2 duyuruldu! İşte tüm özellikleri
GeriTeknoloji Nokia 2.2 duyuruldu! İşte tüm özellikleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
25.06.2019 - 11:41, Son Güncelleme:

Nokia 2.2 duyuruldu! İşte tüm özellikleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nokia 2.2 duyuruldu! İşte tüm özellikleri

Çok yönlü yapay zekâ ile desteklenen Nokia 2.2, tek tuş ile sunduğu Google Asistan desteği ile birlikte geliyor. Düşük fiyat aralığında raflardaki yerini alacak olan cihaz bakın hangi özelliklerle geliyor?

HMD Global, çok yönlü yapay zeka ile desteklenen az ışıkta görüntüleme ve tek düğmeye basılarak ulaşılabilen Google Asistan özelliklerini erişilebilir fiyatlarla sunan yeni Nokia 2.2’yi duyurdu. Sade tasarımlı bir ön kameraya sahip 5,7 inçlik modern ekranıyla Nokia 2.2, en güncel tam Android deneyimini sunmayı amaçlayan Android One programının parçası olarak üretilen ilk 2 serisi Nokia akıllı telefon olma özelliği taşıyor. Android 9 Pie ile satışa sunulan Nokia 2.2, Android Q’ya hazır ve iki yıl boyunca alacağı işletim sistemi yükseltmelerinin yanı sıra üç yıl boyunca her ay güvenlik güncellemeleriyle Android’in yeniliklerine erişim fırsatı sunacak. 

HMD Global CPO’su Juho Sarvikas, “Nokia 2.2 ile en iyi yapay zeka deneyimini daha önce hiç olmadığı kadar fazla kişiye sunuyoruz. Telefonunuza fazladan güvenlik ekleyen canlılık algılamasına sahip biyometrik yüz kilidi, yapay zekâ görüntüleme, Google Lens ve tek düğmeye basılarak ulaşılabilen Google Asistan gibi özelliklerle hayranlarımızın telefonla etkileşim kurma şeklini kökünden değiştirmeyi hedefliyoruz. Nokia 2.2, Android One ailemize katılıyor ve tüm Nokia akıllı telefonlar gibi daha uzun süre yeni kalan bir deneyim sunuyor. İki yıl boyunca işletim sistemi güncellemelerini ve üç yıl boyunca aylık güvenlik güncellemelerini garanti eden Nokia 2.2, Android Q’ya hazır ve her gün daha iyi bir deneyim sunacak.” 

Çok yönlü yapay zekâ özelliğini bu fiyatla sunan Nokia 2.2, yeterli ışığın olmadığı zorlu durumlarda bile detaylı fotoğraflar çekebiliyor. Kamera aynı anda birçok görüntü alıyor ve gelişmiş algoritmalar yoluyla daha fazla ışık, detay ve daha az parazit içeren tek bir görüntü ortaya çıkarıyor. HDR fotoğraflar her bir karede çok daha fazla dinamik aralık ile canlı renkler yakalıyor. Dikkatinizi esas odak noktasına çeken Colour Pop, tek renkli fotoğrafları tam renkli hale getiren Colourise ve en iyi selfie için doğal güzelliğinizi vurgulayan Beautify gibi yapay zekâ ile desteklenen Google Fotoğraf özellikleri sayesinde fotoğraflarda fark yaratmak mümkün oluyor. 

Ayrıca tüketiciler “yüz kilidi” ve Google Lens ile en yeni teknoloji trendlerine de Nokia 2.2 ile erişiyor. Telefon, kilidini çaba harcamadan açmayı sağlayan biyometrik yüz kilidi özelliğine sahip olan, sınıfının ilk telefonlarından biri olma özelliği taşıyor. Benzer fiyata sahip cihazların aksine gelişmiş yapay zekayla yönlendirilen yüz kilidi, isabetli ve sahtekarlığı önleyecek bir deneyim için derin öğrenme algoritmalarını kullanıyor. Google Lens gözle görülenleri aramaya olanak tanıyor ve bu sayede beğenilen bir ürün görüldüğünde nasıl satın alınacağını öğrenmek için kamerayı ürüne doğru çevirmek yeterli. Benzer şekilde kamerayı bir albüm kapağına doğru çevirerek yeni müzikler keşfedip ve bunları Spotify gibi hizmetler üzerinden dinlemek de mümkün. 

Nokia 2.2 ayrıca ekran tasarımındaki son trendleri de sunarak modern bir selfie kamerasına sahip olmasının yanı sıra kenardan kenara ekranıyla cep boyutunu muhafaza ederken ekran yüzeyini en üst düzeye çıkarıyor. 5,71 inç HD+ kenardan kenara ekran, Nokia 2.2’nin hem tek elle kullanılacak kadar kompakt kalmasını hem de büyük bir ekran sunmasını sağlıyor. 400 nit parlaklığa sahip ekran daha canlı bir görüntüleme deneyimi sunarken, pil optimizasyonu için tasarlanmış dört çekirdekli MediaTek A22 CPU yonga setinin gücü ile destekleniyor ve telefonun şarjı tüm gün yetiyor.

Nokia 2.2 duyuruldu İşte tüm özellikleri


Nokia 2.2, değiştirilebilir Nokia Xpress-on kapakları sayesinde kişiselleştirilmiş akıllı telefon stilini geri getirerek kendilerini ifade etme imkanı veriyor. 

Google Asistan’a özel düğme ile hızlı erişim

Nokia 2.2, Google Asistan’a ayrılmış özel bir düğme ile dikkat çekiyor. Google Asistana sorular sorup, yol tarifi almak, arama yapmak ve daha önce hiç olmadığı kadar hızlı şekilde bir şeyler yapmasını söylemek kolaylaşıyor. Düğmeye bir kez basıldığında Google Asistan’a hızlı erişim sağlanırken, uzun basıldığında ise daha fazla istek ve çoklu görevler gerçekleştirmek mümkün. 

Nokia 2.2, Android One programının parçası olan ilk 2 serisi Nokia akıllı telefonu olma özelliği taşıyor. Nokia akıllı telefon portföyünün en güncel Android ve Google deneyimini sunma geçmişine uygun olarak Nokia 2.2, Android Q’ya hazır. Nokia 2.2 Android 9 Pie ile satışa sunuluyor ve pano, uygulama zamanlayıcısı, dinlenme modu ve gelişmiş rahatsız etme modu da dâhil olmak üzere yeni dijital sağlık araçlarına erişim sunuyor. Nokia telefon, cihaz kullanımını izlemenize ve dikkat dağıtan tüm görsel öğeleri kapatmanıza yardımcı olarak istediğiniz zaman telefondan uzaklaşmanıza olanak veriyor. Slices ve Uygulama Eylemleri gibi diğer özellikler ise bir sonraki işlemi öngörerek yapılacak işi hiç olmadığı kadar hızlı ve kolay bir şekilde tamamlamaya yardımcı olan uygulama entegrasyonu ve kısayollar sunuyor. Üstelik Akıllı Pil özelliği sık kullanılmayan uygulamaların pil kullanımını sınırlıyor. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?