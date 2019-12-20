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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
20.12.2019 - 07:54, Son Güncelleme:

Nokia 150 satışa sunuldu: Fiyatı yine şaşırtmadı!

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Nokia 150 satışa sunuldu: Fiyatı yine şaşırtmadı!

HMD Global adı altında faaliyetlerine devam eden ve yeni ürünleriyle dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Nokia'nın yeni bir telefonu sessiz sedasız satışa sunuldu. Nokia 150 adını taşıyan bu yeni modelin özellikleriyle birlikte fiyatı da oldukça dikkat çekici...

Nokia, düşük fiyatlı yeni bir telefonu satışa sundu: Nokia 150. 320x240 piksel ekran çözünürlüğü sunan ve 2.4 inç ekran büyüklüğüyle gelen telefon, LED flaşla birlikte bir adet VGA kamera kullanıyor. 3.5 mm kulaklık jakıyla birlikte kutusundan çıkan telefonda dahili FM radyo unutulmamış. MP3 müzik desteğine sahip olmanın yanı sıra microSD kart desteğiyle gelen telefonda 1020 mAh kapasiteli batarya kullanılmış. Bu da Nokia 150'nin 31 gün bekleme süresine sahip olduğunu gösteriyor ki, bu telefonu kullanan birinin şarj sorunu yaşamayacağı çok açık.

Üzerinde fiziksel tuş takımı bulunan telefonda QWERTY klavyeye yer verilmemiş. Yani standart bir tuş takımından söz ediyoruz. Siyah ve beyaz renk seçenekleriyle raflardaki yerini alan Nokia 150, Nokia Series 30+ işletim sistemi altında çalışıyor.

Nokia 150 satışa sunuldu: Fiyatı yine şaşırtmadı

Şimdilik Çin sınırları içinde satışa sunulan telefonun fiyatı ise 28 dolar. 

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