Nokia 150 satışa sunuldu: Fiyatı yine şaşırtmadı!

Nokia, düşük fiyatlı yeni bir telefonu satışa sundu: Nokia 150. 320x240 piksel ekran çözünürlüğü sunan ve 2.4 inç ekran büyüklüğüyle gelen telefon, LED flaşla birlikte bir adet VGA kamera kullanıyor. 3.5 mm kulaklık jakıyla birlikte kutusundan çıkan telefonda dahili FM radyo unutulmamış. MP3 müzik desteğine sahip olmanın yanı sıra microSD kart desteğiyle gelen telefonda 1020 mAh kapasiteli batarya kullanılmış. Bu da Nokia 150'nin 31 gün bekleme süresine sahip olduğunu gösteriyor ki, bu telefonu kullanan birinin şarj sorunu yaşamayacağı çok açık.



Üzerinde fiziksel tuş takımı bulunan telefonda QWERTY klavyeye yer verilmemiş. Yani standart bir tuş takımından söz ediyoruz. Siyah ve beyaz renk seçenekleriyle raflardaki yerini alan Nokia 150, Nokia Series 30+ işletim sistemi altında çalışıyor.



Şimdilik Çin sınırları içinde satışa sunulan telefonun fiyatı ise 28 dolar.