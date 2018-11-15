Nokia 106 ve Nokia 230 yenilenerek geri döndü!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
15.11.2018 - 09:57, Son Güncelleme:

Nokia 106 ve Nokia 230 yenilenerek geri döndü!

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Nokia 106 ve Nokia 230 yenilenerek geri döndü!

Telefon devi Nokia, bir döneme damga vuran telefonları Nokia 106 ve Nokia 230'u yeniledi. Köşeli hatlara sahip olan ilk modelin aksine yeni modelde ise daha oval bir tasarım tercih edilmiş.

Nokia 106 ve Nokia 230 yıllar sonra tekrar satışa çıktı; ancak bu kez yenilenen tasarımıyla birlikte. 1.8 inç büyüklüğünde 160×120 piksel TFT bir ekrana sahip olan modelde MediaTek MT6261D işlemci ve 4 MB RAM mevcut. Micro USB portu üzerinden şarj olan Nokia 106, 3.5 mm kulaklık girişine ve FM Radyo desteğine sahip.

En güzel kısmı ise 800 mAh kapasitesindeki batarya ile 21 güne kadar bekleme ve 15 saate kadarda konuşma süresi sunması. Polikarbonat malzemeden üretilen bir kasaya sahip olan modelin tek renk seçeneği ise koyu gri.

Nokia 106 ve Nokia 230 yenilenerek geri döndü

Nokia 230 modeline baktığımızda ise koyu mavi ve açık gri renk seçeneklerinin eklendiğini görüyoruz. 3G desteği olmayan, sadece 2G destekleyen modeller ilk olarak Rusya’da piyasaya sunulacak.

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