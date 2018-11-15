Nokia 106 ve Nokia 230 yenilenerek geri döndü!
Telefon devi Nokia, bir döneme damga vuran telefonları Nokia 106 ve Nokia 230'u yeniledi. Köşeli hatlara sahip olan ilk modelin aksine yeni modelde ise daha oval bir tasarım tercih edilmiş.
Nokia 106 ve Nokia 230 yıllar sonra tekrar satışa çıktı; ancak bu kez yenilenen tasarımıyla birlikte. 1.8 inç büyüklüğünde 160×120 piksel TFT bir ekrana sahip olan modelde MediaTek MT6261D işlemci ve 4 MB RAM mevcut. Micro USB portu üzerinden şarj olan Nokia 106, 3.5 mm kulaklık girişine ve FM Radyo desteğine sahip.
En güzel kısmı ise 800 mAh kapasitesindeki batarya ile 21 güne kadar bekleme ve 15 saate kadarda konuşma süresi sunması. Polikarbonat malzemeden üretilen bir kasaya sahip olan modelin tek renk seçeneği ise koyu gri.
Nokia 230 modeline baktığımızda ise koyu mavi ve açık gri renk seçeneklerinin eklendiğini görüyoruz. 3G desteği olmayan, sadece 2G destekleyen modeller ilk olarak Rusya’da piyasaya sunulacak.
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