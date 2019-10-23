Nintendo Switch satışları PlayStation 4 ve Xbox One'ı geride bıraktı!
Dünyanın önde gelen oyun konsolları Sony PlayStation 4 ve Microsoft Xbox One'ı geride bırakan Nintendo, Switch konsol satışlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Switch hem de Switch Lite ile kullanıcılarının karşısına çıkan şirket, ABD'de en çok satan oyun konsolu üreticisi oldu.
Sanılanın aksine Nintendo'nun satış rakamları diğer konsol üreticilerinden çok daha iyi durumda. Yıl sonuna doğru yaklaşırken büyük bir başarı grafiği yakalayan şirket sadece ABD'de 10 ay boyunca en çok satan oyun konsollarının mimarı olmayı başardı. Diğer bir deyişle Nintendo, Kuzey Amerika'da 15 milyonu aşkın oyun konsolu satmış durumda.
Avrupa tarafına geldiğimizde ise durum çok da değişmiyor; şirketten geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamada Avrupa'da Switch satış rakamlarının 10 milyonu aştığı belirtilmişti.
Özetle Nintendo, Switch konsolları ile oldukça iyi bir yıl geçiriyor. Bu durumun, Noel ve yılbaşı döneminde daha da belirgin bir hale gelmesi pek de şaşırtıcı olmayacak.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle