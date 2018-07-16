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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
16.07.2018 - 07:18, Son Güncelleme:

Nikon ölüm fermanını imzaladı, artık üretmeyecek!

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Nikon ölüm fermanını imzaladı, artık üretmeyecek!

Nikon, yaptığı açıklamada artık 1 serisi cihazları üretmeyeceğini doğruladı.

Nikon'un sessiz bir şekilde kataloglarındaki tek aynasız kamera örneği olan 1-serisi kameraları ortadan kaldırması ile beraber muhtemel bir "eskiden vazgeç, yeniyi kabul et" durumu ile daha karşı karşıya gözüküyoruz.

NikonRumors'ın söylediğine göre firma, serinin sonuna dair söylentilerin ortaya çıkmasından yaklaşık bir yıl sonra Nikon 1 serisinin tamamını "eski ürünler" olarak listeleyerek bütün serinin üretimini durdurdu ve resmi Japonya sitesinden kaldırdı. Nikon, DPReview'e bir e-posta aracılığı ile yaptığı doğrulamada "Nikon 1 serisi kameraların, lenslerin ve aksesuarların artık üretimde olmadığını" doğruladı.

1-serisi modellerin ilk örneklerinde diğer ürünlerden farklılık gösteren özellikler bulunmuyordu. Ancak serinin 2015 yılında katılan en son üyesi Nikon 1 J5, saniyede 20 frame ile dönemin en hızlı aynasız kameralarından biriydi. Ayrıca serinin önerdiği tek özellik de bu değildi. 2013 yılında yayımlanan Nikon 1 AW1, tamamen suya dayanıklı ve özel koruma olmadan su altında kullanılabilen değişebilir lensli bir kameraydı.

Ancak Nikon; Sony, Panasonic, Olympus ve Fujifilm gibi rakipleri ile rekabet edebilmek için mükemmel DSLR serisinin dışında genişleme imkanı bulamıyordu. Bunun muhtemel sebeplerinden biri de sensör seçimi olabilir. 1-inç tipi sensör kullanımına rağmen, full-frame formatlarına geçiş yapan rakiplerinin kullandıklarına göre küçüktü.

Buna serinin garip isimlendirme sistemi ve fiyatı da eklenince, Nikon'un aynasız serisi geride bırakıldı.

Her ne kadar 1-serisinin yedi yıllık bir dönemin ardından sona erdirilmiş olması Nikon'un artık aynasız kameralardan tamamen vazgeçtiği söylentilerini başlatsa da, cihazların hem hayranlar hem de profesyoneller arasında popülerlikleri düşünülürse bunun doğru olmadığı tahmin edilebilir.

Söylentilere göre yeni finansal yıl içerisinde (Nikon için 2019 Mart'a kadar) yeni bir aynasız Nikon kamera tanıtılacak ve bunun, firma yöneticilerinden birinin bir TV röportajı sırasında yanlışlıkla kullandığı kelimeler ile neredeyse doğrulandığı söylenebilir.

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