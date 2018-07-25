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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
25.07.2018 - 12:53, Son Güncelleme:

"Nikola Tesla Müzesi" Türkiye'ye geliyor

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"Nikola Tesla Müzesi" Türkiye'ye geliyor

"Yıldırımların efendisi" olarak tanınan dünyaca ünlü mucit, fizikçi ve elektrofizik uzmanı Nikola Tesla'nın Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Tesla Müzesi'nde sergilenen özel eşyaları ve icatları Türkiye'ye getirilecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yer alan ünlü Tesla Müzesi ile Türkiye'den Aristo Strateji Yönetimi ve Danışmanlık şirketi arasında yürütülen görüşmeler olumlu sonuçlandı. 

Bu kapsamda, Tesla Müzesi'nde sergilenen eserlerin Eylül 2019'da Türkiye'ye getirilmesi ve üç ilde kurulacak bin 200 metrekarelik sergi alanlarında bir yıl boyunca ziyaretçilerle buluşturulması hedefleniyor. 

Özel eşyaları ile 700'den fazla patentli eseri gelecek 

Müze yönetimiyle anlaşan ve protokol imzalayan iş adamı Yunus Emre Armağan, Türkiye'de ilk defa Tesla ile ilgili bu kadar geniş çaplı bir projeyi gerçekleştirmekten duydukları heyecanı dile getirdi. 

Sergi kapsamında Nikola Tesla'ya ait özel eşyalar ile 700'den fazla patentli eseri Türkiye'ye getireceklerini aktaran Armağan, bunlar arasında Tesla'ya ait not defterleri, Tesla ile Edison'un rekabeti ile çekişmelerini anlatan gazete ve dergilerin de bulunduğunu anlattı.

Armağan, Türkiye'ye getirilecekler arasında, Niagara Şelalesi üzerine kurulan dünyanın ilk hidroelektrik santralinin portatifi, dünyanın ilk kablosuz elektriğini yayan kule, dünyada ilk kez yere dik pozisyonda inen ve kalkan uçak model ve indüksiyon motoru gibi Tesla'nın önemli icatlarının da yer alacağını ifade etti.

Armağan bin 200 metrekare kapalı alana kurulması planlanan müzenin, İstanbul, Ankara ve İzmir'de bir yıl boyunca meraklılarıyla buluşturulacağını kaydetti.

Özel gümrükleme sistemiyle taşınacak 

Müzedeki eserlerin devletlerarası hukuka dayalı özel gümrükleme sistemiyle Türkiye'ye taşınacağını, bu sürecin 6-7 ayı bulması nedeniyle serginin gelecek yıl eylül ayında açılacağını belirten Armağan, Türkiye'deki değerleri dünyayla, dünyadaki değerleri de Türkiye'yle buluşturma hedefiyle yola çıktıklarını söyledi. 

Gençlere ve çocuklara bilimi sevdirmeyi ve onların ufkunu açacak projeler üretmeyi amaçladıklarını vurgulayan Armağan, Tesla Müzesi'ni de bu amaçla Türkiye'ye getirmek istediklerini söyledi. 

Armağan, "En büyük şansımız Türkiye'nin bilime ve gençlere önem veren bir Cumhurbaşkanına sahip olmasıdır." diye konuştu. 

"Yıldırımların efendisi", "Zamanın ötesindeki dahi" gibi tanımlamalarla anılan Nikola Tesla'nın, döneminin çok ilerisinde bir mucit olduğuna dikkati çeken Armağan, projenin önemine ilişkin şunları kaydetti:

"Tesla, dünyayı kökten değiştirecek icatlara imza attı. Günümüzde Nikola Tesla’nın hala bilinmeyen ya da kullanılmayan birçok icadı bulunur. Değerli bilim adamı Tesla'yı Türkiye'deki bilim sevdalısı olan gençler ve çocuklarımıza daha yakından tanıtmak ve Tesla'nın icatlarını görerek inceleyebilme şansı vermek amacıyla bu projeyi hayata geçirmek için çaba sarf ediyoruz. Tesla Müzesi'nin Türk gençlerine ışık tutacağını ve ilham vereceğine inanıyoruz."

Kablosuz iletişim, X-ray, uzaktan kumanda, alternatif akım, Tesla bobini ve indüksiyon motoru gibi hayatın vazgeçilmezleri haline gelen elektrikle ilgili birçok teknolojik kavramın mucidi ve fikirleriyle yüzlerce icadın öncüsü olan Tesla, tarihin önemli bilim adamlarından biri olarak gösteriliyor. 

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