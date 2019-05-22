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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
22.05.2019 - 06:28, Son Güncelleme:

Nijerya nüfusunun yarısından fazlası 'bağlandı'

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Nijerya nüfusunun yarısından fazlası 'bağlandı'

Nijerya İletişim Komisyonu (NCC) tarafından yayımlanan "Mart 2019 İnternet Abone Bilgisi" raporuna göre, yaklaşık 200 milyon nüfusa sahip ülkede 115,9 milyon kişinin internet kullandığı belirtildi. 

 

Raporda ayrıca, "Şubat ayında 114,7 milyon internet kullanıcısı bulunurken bu oran mart ayında 115,9 milyona yükseldi." ifadelerine yer verildi.

Rapora göre sırasıyla "Globacom", "Airtel" ve "MTN"  firmaları en fazla internet kullanıcısına sahipken, "9mobile"" firmasının müşterilerinde ise azalma olduğu kaydedildi.

İnternet kullanımı ile ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Nijeryalı Musa Abdulrauf, "Nijerya'da akıllı telefonlar ucuz ve bu nedenle insanlar interneti daha çok kullanıyorlar." dedi. 

İnternetin her şeyi kolaylaştırdığına işaret eden Abdulrauf, sosyal medyanın ortaya çıkması nedeniyle ülkede internet kullanımının da arttığını söyledi.

 

Abdulrauf, "Ülkede elektrik sıkıntısı kısmen internet kullanımına da yardımcı oluyor. Elektrik sıkıntısı nedeniyle televizyona izlenemiyor ama internet ve telefonla birçok şeyi halledebiliyorsun." diye konuştu. 

 

Elektrik sıkıntısının yaşandığı Nijerya'da mobil internet yaygın olarak kullanılıyor. "Airtel", "MTN" and "Globacom" ve "9mobile" firmaları, en çok tercih edilen internet operatörleri arasında bulunuyor. 

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