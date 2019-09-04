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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
04.09.2019 - 12:31, Son Güncelleme:

Netflix'ten kötü haber geldi

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Netflix'ten kötü haber geldi

Dünyanın önde gelen online televizyon platformlarından Netflix'in bazı yayınlarını artık sezon sezon yayınlamayacağı, bölümlerini haftadan haftaya izleyicilerine sunacağı iddia edildi.

Bir süredir Türkiye'nin gündeminde olan Netflix, dün yaptığı açıklamada Türkiye'de yayın hayatına devam edeceğini açıklamıştı. Ancak diğer yandan şirketin yayın politikasında bir dizi değişikliğe gideceği konuşuluyor. Dizi ve şovların sezon sezon yayınlanması alışılageldik bir durum. Şirket bu yayın politikasını değiştirerek yayınlarını hafta hafta birer bölüm halinde yayınlamayı planlıyor. 

Birçok kişinin son derece memnun olduğu ve kullanıcılara izledikleri diziyi 'nasıl izleyecekleri' konusunda bir özgürlük veren sistem, Netflix'in yeni bir kararı sonucunda standarda dönecek. Örneğin Netflix'te bulunan The Great British Baking Show'a bakacak olursanız 'Collection 7' isimli sezonun yayında olduğunu ancak yalnızca bir adet bölümün aktif hale geldiğini görebilirsiniz. Gelecek bölümleri de görebildiğiniz alanda hiçbir bölüm izlenebilir değil. Bunun yerine bu bölümlerin ne zaman yayınlanacağını belirten tarihler yer alıyor. Netflix'in Rhythm & Flow isimli rap yarışması da her hafta belirli bölümleri yayınlanacak şekilde hazırlandı.

Netflix, tüm sezonu yayınladığı sistemiyle bilinen bir platform ancak bu tarz bir yayınlama yönteminin kullanıcılarda nasıl bir etki oluşturacağı bilinmiyor. 

Netflix'ten konuyla ilgili gelen bir açıklama ise henüz bulunmuyor. 

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