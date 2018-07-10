Netflix'te yeni dönem başlıyor: Akıllı indirme özelliği ile ne değişecek?

Online film devlerinden Netflix, mobil uygulamasında yaptığı yenilikler ile kullanıcılarına en iyi kaliteyi sunmaya çalışıyor. Netflix Mobil Geliştirme Başkanı Cameron Johnson, Netflix'in sunacağı yeni özellikleri Türkiye'den ilk Hürriyet'e açıkladı. Mobil Geliştirme bölümü olarak kullanıcıların tablet ve mobil cihazlarda en iyi çözünürlük ve en hızlı yükleme ile film/dizi izlemesini istiyor ve bunun için yeni geliştirmeler yaptıklarını kaydeden Johson, gelen yenilikler hakkında bilgi verdi.

Öğrenebilen Uygulama Gelecek

Netflix Mobil Geliştirme Birimi olarak, kullanıcı deneyimini arttırmayı ve Android cihazlar ile iOS cihazlar arasındaki uygulama farklarını azaltarak, iki plaform kullancılarının deneyimlerini yakınlaştırmaya çalıştıklarını anlattı. Mobil platform ile diğer platform deneyimlerinin de benzer şekilde olması için çalıştıklarını ve bu kullanıcı deneyimlerini takip etmek, kullanıcılara daha iyi cevap verebilmek için Netflix'e yeni öğrenebilen bir uygulama geliştirdiklerini belirtti.

Johnson, yeni Netflix uygulamasının kullanıcılara öneriler sunabilmek için kullanıcı deneyimlerini öğrenen şekilde geliştirilmeye çalışıldığını ve bunun üzerine yoğunlaştıklarını kaydetti.

30 Saniyelik Fragmanlar

Ayrıca mobil için gelen yeniliklerden birinin özel tasarlanan 30 saniyelik önizleme özelliği olduğu, bu özellik sayesinde Snapchat gibi film ve dizilerin her bölümü için indirmeden önce 30'ar saniyelik fragmanlar olacağı ifade edildi. Yani bu özellik sayesinde kullanıcılar dizi bölümünü indirirken, bölümün 30 saniyelik fragmanını izleyerek bölüm hakkında bilgi sahibi olabiliyor ve bu sayede filmi ya da diziyi indirip indirmeyeceğine karar verebiliyor.30 saniyelik fragman özelliğinin 26 Temmuz'dan itibaren uygulamada kullanılabileceği açıklandı.

Yeni geliştirilen Smart Download özelliği için ise Johnson "Herhangi bir cihazdan bir dizi izlerken, program sizin izlediklerinizi öğrenerek (anlayarak) izlediğiniz bölümleri yer kaplamaması için cihazınızdan siliyor. Cihazınız Wi-Fi ağına bağlandığında ise program otomatik olarak izlediğiniz dizinin bir sonraki bölümünü indiriyor. Bu sayede işten veya okuldan geldiğinizde dizinizin bir sonraki bölümü cihazınızda hazır şekilde sizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

Ayrıca uygulamadaki "medya aracı"nın güncellendiği de ifade edildi.

Üçüncü Parti Uygulamalar

Açıklamaların ardından Rusyalı bir basın mensubu Johnson'a, Netflix'e rakip olan Kodi gibi üçüncü parti yazılımlar için neler yapacaklarını sordu. Kodi yazılımı, ülkemizde kullanılan Blutv ve Puhu TV benzeri bir online film ve dizi izleme sitelerinden biri. Johnson, bu tarz film ve dizi izleme uygulamalarının Netflix'i geçemeyeceğini, Netflix'in çok büyük bir altyapı ile sürekli kendini geliştiren bir yapısının olduğunu ve Netflix'in kemikleşen izleyici kitlesine güvendiklerini kaydetti.

6 yıldır Netflix Mobil Biriminde bulunan Cameron Johnson, gelecekte daha farklı ve gelişmiş özellikler ile kullanıcılarına en iyi film izleme deneyimini sunacaklarını da açıklamalarına ekledi.