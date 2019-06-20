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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
Selim ÖZTÜRK / selimozturk@hurriyet.com.tr
20.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Netflix üyelik ücretlerine zam geldi! İşte yeni fiyatlar

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Netflix üyelik ücretlerine zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Netflix, Türkiye dahil 20 Avrupa ülkesinde üyelik ücretlerinde artışa gitti. Üç ayrı kategoride fiyatlandırma yapan servisin zamlı ücretleri bugünden itibaren geçerli oldu. İşte yeni fiyatlar...

Türkiye'de en çok kullanılan platformlardan biri olan Netflix, bu sabah abonelik ücretlerine sessiz sedasız zam yaptı.  Bu kapsamda Türkiye dahil 20 Avrupa ülkesinde fiyatlar değişti. Türkiye’de 15.99 TL olan temel aylık üyelik paketinin fiyatı 17.99 TL, 27.99 TL olan standart aylık üyelik paketinin fiyatı 29.99 TL ve 39.99 TL olan özel aylık üyelik paketinin fiyatı 41.99 TL oldu. Yeni fiyatlar 20 Haziran Perşembe günü (bugün) itibarıyla geçerli olacak.

Netflix üyelik ücretlerine zam geldi İşte yeni fiyatlar

Netflix’ten yapılan açıklamada şu değerlendirmelere yer verildi: “Dünya genelinde yaratıcı topluluklarla birlikte çalışıyor, nitelikli yapım ve filmlere odaklanıyoruz. Hem yeni dizi ve filmlere hem de ürünümüzü geliştirmeye yönelik gerçekleştirdiğimiz ciddi yatırımlar nedeniyle zaman zaman üyelik ücretlerimizi yeniden düzenliyoruz. İçeriklerimizi mümkün olduğunca çok sayıda kişinin izleyebilmesi için fiyat değişikliğini minimumda tutmaya özen gösterdik”.

İDDİA: NETFLIX'E YENİ MOBİL TARİFE

Diğer yandan Netflix'in yeni bir abonelik kategorisi üzerinde çalıştığı iddia ediliyor. Aynı iddiaya göre şirketin sadece telefon ve tablet kullanıcılarının yararlanabileceği mobil tarifesi kapsamında kullanıcıların Temel Paket için verdikleri ücretin yarısını vermesi yeterli olacak. Ancak bu konuda Netflix'ten yapılmış kesin bir açıklama olmamakla birlikte, sürecin henüz test aşamasında olduğu biliniyor. 

Arttırılmış gerçeklik hayatımızı değiştirecek!Türk girişimci Şahin Boydaş ile WWDC 2019 etkinliğinde bir araya geldik. Küçük bir ekiple LEO AR Camera uygulamasını geliştiren Boydaş ile hayatımızı baştan sona değiştirmeye başlayan artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisinin geldiği son noktayı konuştuk.
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