Netflix için yeni dönem: Türkiye'de ödemeler artık...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriNetflix için yeni dönem: Türkiye'de ödemeler artık...
GeriTeknoloji Netflix için yeni dönem: Türkiye'de ödemeler artık...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
22.09.2019 - 12:09, Son Güncelleme:

Netflix için yeni dönem: Türkiye'de ödemeler artık...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Netflix için yeni dönem: Türkiye'de ödemeler artık...

Netflix, Türkiye’deki üyelerine sunduğu kapsamlı ödeme seçeneklerini Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ve iyzico ile işbirliği yaptığını duyurdu. Mevcut ve yeni Netflix üyeleri, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ile yapılan yeni işbirliği kapsamında aylık üyelik ücretlerini TROY logolu kartlarıyla ödeyebilecek.

1990 yılında kurulan BKM, bankaların faaliyetlerini kolaylaştıracak ve operasyonel süreçlerin verimliliğini artıracak çalışmalar yürütüyor. Türkiye’deki bankaların ortak platformu olan BKM’nin Nisan 2016’da kurduğu TROY, Türkiye’nin ilk ve tek yerli ödeme yöntemi olup nakit kullanımını azaltırken finansal sisteme katılımı artırma hedefiyle Türkiye pazarındaki ihtiyaçlara uygun özelleştirilmiş çözümler sunuyor. 

Netflix’in ödemeler alanındaki bir başka işbirliği ise Türk ödeme sistemleri firması iyzico ile gerçekleşti. Türkiye’nin en hızlı büyüyen finansal teknoloji şirketlerinden iyzico, sunduğu teknolojik altyapıyla işletmelerin ve kurumların dijital ödeme dönüşüm oranlarını maksimuma çıkarırken yerel para birimleriyle ödeme kabul etmelerini mümkün kılıyor. iyzico bugün 35.000’den fazla küresel ve yerel online şirkete güvenli ödeme çözümleri sunmanın yanı sıra 600.000’i aşkın tüketicinin güvenli alışveriş deneyimi yaşamasını sağlıyor. 

Netflix Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Ödeme Sistemleri Direktörü Kristen Morrow-Greven şöyle konuştu: “BKM ve iyzico gibi alanında öncü markalarla çalışmaya başlamaktan ötürü son derece mutluyuz. Üyelerimize daha da gelişmiş bir ödeme deneyimi sağlamak adına bu yeni iş birliklerinin çok faydalı olacağına inanıyoruz.” 

BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko, Türkiye’nin Ödeme Yöntemi TROY’un kullanımını artırma hedefine ve bu anlamda lider şirketlerle işbirliği yapmaya büyük önem verdiklerini belirtti. Canko şöyle devam etti: “Dünyanın lider internet eğlence servislerinden biri olan Netflix, Türkiye pazarına büyük bir başarıyla girdi. Netflix ile işbirliği yapmaktan gerçekten büyük mutluluk duyuyoruz. Böylece halihazırda Netflix'i keyifle izleyen TROY kullanıcılarına ulaşabilecek ve onlara kolay, güvenli ödeme deneyimi sunabileceğiz.” 

iyzico Satış, Pazarlama ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Orkun Saitoğlu da işbirliği hakkında şunları söyledi: “Kart kullanım alışkanlıkları ülkeden ülkeye değişirken yerel ödeme uzmanlığı, tüketicilere sorunsuz ve kesintisiz bir deneyim sunmada kilit önem taşıyor.” 

Samsung'tan odanın şeklini alan televizyonSamsung, sadece yeni telefonları ve tabletleriyle değil, aynı zamanda 8K teknolojisini destekleyen yeni TV'lerini de görücüye çıkardı. Samsung Türkiye'nin Televizyon Pazarlama Direktörü Erkan Yıldırım ile bir araya geldik ve şirketin yeni ürünlerini konuştuk.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?