Netflix abonelerine kötü haber
Netflix abonelerini çok yakından ilgilendiren bir karar alındı. Şirket, yaptığı açıklamada iPhone üzerinden AirPlay özelliğini kullananlara kötü haberi verdi; AirPlay desteğinin sonlandırılacağını açıkladı. Peki bu ne anlama geliyor?
Netflix, AirPlay desteğini durdurma kararı aldı. iPhone sahiplerini yakından ilgilendiren bu gelişmeden önce kullanıcılar, AirPlay özelliğini kullanarak telefon ekranındaki Netflix yapımını doğrudan Apple TV aracılığıyla televizyona yansıtabiliyordu. Ancak Apple'ın AirPlay'i üçüncü parti TV'lere açmasıyla birlikte işin rengi değişti; ekosistem büyüyünce Netflix'in böylesi bir karar aldığı düşünülüyor.
Netflix'ten konuyla ilgili yapılan resmi açıklama ise şöyle:
“Üyelerimizin kullandıkları cihazlarda harika bir Netflix deneyimi yaşadıklarından emin olmak istiyoruz. AirPlay’in üçüncü parti cihazlara açılmasıyla birlikte, cihazlar arasındaki ayrımı yapmamızın herhangi bir yolu kalmadı.
Bu sebeple, izleme kalite standardını korumak için Netflix’in AirPlay desteğini devam ettirmeme kararı aldık. Üyeler, Apple TV’ler veya diğer cihazlardaki uygulamalardan erişime devam edebilirler.”
Netflix'in AirPlay desteğini çekmesinin bir nedeni de şu an test ettiği Mobil abonelik sistemi olabilir. Bu sistem, kullanıcıların sadece telefonları ile Netflix'i kullanabilmesini amaçlıyor. Standart tarifeye göre çok daha düşük fiyat etiketine sahip olan Mobil abonelik sisteminin hayata geçip geçmeyeceği ise şu an için bilinmiyor.
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