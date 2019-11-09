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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
09.11.2019 - 08:34, Son Güncelleme:

Netaş, yeni nesil sağlık teknolojileri için AB’nin Health 5G konsorsiyumuna girdi

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Netaş, yeni nesil sağlık teknolojileri için AB’nin Health 5G konsorsiyumuna girdi

Başta şehir hastaneleri olmak üzere sağlık sektöründe birçok kuruluşun akıllı teknolojik altyapısını kuran Netaş, sektörün geleceğini kurgulayan global bir konsorsiyumun kurucularından oldu.

Sağlık sektöründe acil ve evde bakıma dair akıllı altyapı sistemleri geliştirmek üzere kurulan konsorsiyumda Netaş, sağlık hizmeti veren firmaların sensörlerinden gelen verileri bulutta toplayarak IoT platformu ION’da işleyip anlamlı hale getirecek. Netaş Ar-Ge Genel Müdür Vekili Bülent Kemal Mutlu, “Health 5G’ye katılarak AB’nin yeni nesil sağlık içerikleri araştırma konsorsiyumunun kurucuları arasında yer aldık” dedi.

Netaş, üstlendiği yerli ve global projelerle sağlık sektörünün dijital dönüşümüne liderlik ediyor. 800’ü aşkını Ar-Ge’de olmak üzere 2 binden fazla çalışanı ile Türkiye’yi geleceğin bilişim ve dijital dönüşüm dünyasına hazırlamaya devam eden Netaş, dünyanın pek çok ülkesinden 32 kuruluş tarafından oluşturulan Health 5G konsorsiyumunun da kurucuları arasında yer alıyor. Sağlık sektöründe acil ve evde bakıma dair akıllı altyapı sistemleri geliştirilen proje kapsamında Netaş, sağlık hizmeti veren firmaların sensörlerinden gelen verileri bulutta toplayarak IoT platformu ION’da işleyip anlamlı hale getirecek.

Netaş, yeni nesil sağlık teknolojileri için AB’nin Health 5G konsorsiyumuna girdi


Mutlu: “Bugüne kadar 5 şehir hastanesini “akıllı teknoloji” altyapısına kavuşturduk”

Health 5G projesinin 3 yıl süreceği bilgisini veren Netaş Ar-Ge Genel Müdür Vekili Bülent Kemal Mutlu, “Netaş, sağlık sektörünün dijital dönüşümünde aktif rol alıyor. Bugüne kadar toplam 5 şehir hastanesinin akıllı altyapı hizmetlerini biz sağladık. Bu alandaki liderliğimizi yer aldığımız uluslararası konsorsiyumlarda da ortaya koyuyoruz. Son olarak bulut teknolojileri, IoT, dijital dönüşüm ve sağlık sektöründeki deneyimimiz ile AB’nin Health 5G konsorsiyumunun kurucuları arasında yer aldık. Health 5G; sağlık sektöründe, acil ve evde bakıma odaklanılıyor. Netaş, projede diğer firmaların sensörlerinden gelen verilerin bulutta toplayarak IoT platformu ION’da işleyip anlamlı hale getirecek. Örneğin, risk grubundaki bir kişiye yerleştirilen giyilebilir sensörden hastanın kalp atışı ve lokasyonu ile ilgili bilgi takibi yapılacak.”

Türkiye'nin ilk akıllı mağazası kapılarını açtıTelefondan saate, hoparlörden televizyona her şey 'akıllanmaya' başladı. DeFacto ise Türkiye'nin ilk akıllı mağazasını açtı. Tüketiciler, akıllı ekranlar ve sanal gerçeklik gözlükleri sayesinde bir dakika içinde tüm ürünlerin dijital kopyalarını inceleyebilecek, diledikleri kıyafeti anında satın alabilecek. DeFacto Bilgi Teknolojileri ve E-Ticaret'ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Gürer ile akıllı mağazayı yakından inceledik. (Sponsorlu İçerik)
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