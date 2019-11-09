Netaş, yeni nesil sağlık teknolojileri için AB’nin Health 5G konsorsiyumuna girdi
Başta şehir hastaneleri olmak üzere sağlık sektöründe birçok kuruluşun akıllı teknolojik altyapısını kuran Netaş, sektörün geleceğini kurgulayan global bir konsorsiyumun kurucularından oldu.
Sağlık sektöründe acil ve evde bakıma dair akıllı altyapı sistemleri geliştirmek üzere kurulan konsorsiyumda Netaş, sağlık hizmeti veren firmaların sensörlerinden gelen verileri bulutta toplayarak IoT platformu ION’da işleyip anlamlı hale getirecek. Netaş Ar-Ge Genel Müdür Vekili Bülent Kemal Mutlu, “Health 5G’ye katılarak AB’nin yeni nesil sağlık içerikleri araştırma konsorsiyumunun kurucuları arasında yer aldık” dedi.
Netaş, üstlendiği yerli ve global projelerle sağlık sektörünün dijital dönüşümüne liderlik ediyor. 800’ü aşkını Ar-Ge’de olmak üzere 2 binden fazla çalışanı ile Türkiye’yi geleceğin bilişim ve dijital dönüşüm dünyasına hazırlamaya devam eden Netaş, dünyanın pek çok ülkesinden 32 kuruluş tarafından oluşturulan Health 5G konsorsiyumunun da kurucuları arasında yer alıyor. Sağlık sektöründe acil ve evde bakıma dair akıllı altyapı sistemleri geliştirilen proje kapsamında Netaş, sağlık hizmeti veren firmaların sensörlerinden gelen verileri bulutta toplayarak IoT platformu ION’da işleyip anlamlı hale getirecek.
Mutlu: “Bugüne kadar 5 şehir hastanesini “akıllı teknoloji” altyapısına kavuşturduk”
Health 5G projesinin 3 yıl süreceği bilgisini veren Netaş Ar-Ge Genel Müdür Vekili Bülent Kemal Mutlu, “Netaş, sağlık sektörünün dijital dönüşümünde aktif rol alıyor. Bugüne kadar toplam 5 şehir hastanesinin akıllı altyapı hizmetlerini biz sağladık. Bu alandaki liderliğimizi yer aldığımız uluslararası konsorsiyumlarda da ortaya koyuyoruz. Son olarak bulut teknolojileri, IoT, dijital dönüşüm ve sağlık sektöründeki deneyimimiz ile AB’nin Health 5G konsorsiyumunun kurucuları arasında yer aldık. Health 5G; sağlık sektöründe, acil ve evde bakıma odaklanılıyor. Netaş, projede diğer firmaların sensörlerinden gelen verilerin bulutta toplayarak IoT platformu ION’da işleyip anlamlı hale getirecek. Örneğin, risk grubundaki bir kişiye yerleştirilen giyilebilir sensörden hastanın kalp atışı ve lokasyonu ile ilgili bilgi takibi yapılacak.”
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