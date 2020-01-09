Netaş, Türkiye’de hastane öncesi sağlık sistemini dijitalleştiriyor

Netaş, Türkiye’nin sağlık sisteminde dijital bir yeni dönem başlatacak ASOS projesine imza attı. Mühendislik yetkinliğiyle Türkiye’yi geleceğin bilişim ve dijital dönüşüm dünyasına hazırlamaya devam eden Netaş’ın hayata geçirdiği ASOS- Acil Sağlık Otomasyon Sistemleri Projesi; Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı, İl Sağlık Müdürlükleri, 112 Komuta Kontrol Merkezleri, 112 İstasyonları ve sağlık tesisleri arasındaki veri bütünlüğü, koordinasyon ve iletişimi sağlayan ilk ve tek proje olma özelliği taşıyor.

Hedef; ambulansı en kısa sürede vakaya ulaştırmak

Türkiye genelinde 5443 adet aktif ambulans bulunuyor. Hedef, Sağlık Bakanlığı’na bağlı bu ambulansların, ilk bulgular ve bulunulan lokasyona göre hastayı, en yakın ve boş yatak bulunan doğru hastane ve doğru servise en kısa sürede ulaştırması. ASOS sayesinde ambulans ile hastaneye ulaştırıldıktan sonra da hastaların takibi yapılıyor, ilk müdahalenin yeterli olup olmadığı incelenerek bir eksiklik görülürse personele eğitim verilebiliyor.

Mutlu: “Hayat kurtaran dijital dönüşüm projeleri önceliğimiz”

Teknolojinin insan hayatındaki kritik önemine dikkat çeken Netaş Ar-Ge Genel Müdürü Bülent Kemal Mutlu, “Netaş olarak, mühendislik gücümüzle her şeyden önce insanların hayatına dokunan dijital dönüşüm projelerine odaklanıyoruz. Ülkemizin dijitalleşmesine katkı sağlayarak, özellikle acil durumlarda insanların hayatlarını kurtarmaya yönelik çözümler sunmak en önemli önceliklerimiz arasında. AFAD kapsamında afet yönetimini dijital ortama taşıdığımız AYDES'ten sonra şimdi de Sağlık Bakanlığı’nın himayesinde Acil Sağlık Otomasyon Sistemleri Projesi’ni (ASOS) tamamladık. Proje ile amacımız teknoloji sayesinde çok daha fazla insanın hayatının kurtulmasına destek olmak. Avrupa Birliği’nde sağlık sektörünün geleceğini kurgulayan Health 5G konsorsiyumunun da kurucularından biri olarak, sağlık sektöründeki derin bilgi birikimimizle hayata geçirdiğimiz ASOS yakın coğrafyalardaki ülkeler için de model oluşturacak” dedi.

ASOS nasıl işliyor?

Ambulansların hastaya ulaşım sürelerinin kısalması için ambulansların uygunluk durumu ambulans ekibi tarafından tablet bilgisayarlar üzerinden anlık olarak belirleniyor. Uygun olan ambulans görevlendirildikten sonra ambulans ekibinde bulunan tablette otomatik navigasyon açılıyor ve ambulans en uygun konuma yönlendiriliyor. Hasta ön tanısı konulduktan sonra, o ön tanıya bakabilecek hastaneler Ulusal Sağlık Sistemi(E-Nabız) üzerinden ASOS’a iletilen bilgiler kullanılarak sorgulanıyor. Bu kapsamda hastanelerdeki boş ve dolu yataklar belirleniyor, o anda hastanedeki nöbetçi doktor bilgisi sistemden kontrol ediliyor ve irtibat kuruluyor. Ayrıca sistemi iyileştirmek üzere ASOS sayesinde istatistiki veriler üzerinden en çok ihbar gelen bölgeler çıkartılıyor. Bu veriler doğrultusunda ekiplerin konumları yeniden düzenleniyor. Gerektiği takdirde yeni istasyon önerisinde bulunuluyor.

Ayrıca; ASOS’ta geliştirilmiş olan OYS (Olay Yönetim Sistemi) Modülü, SAKOM’a (Sağlık Acil Koordinasyon Merkezi) ulaşan Kriz Koordinasyon Müdahalesi gerektiren kitlesel olaylardan etkilenen hastaların; olaydan etkilendiği andan; hangi hastane ve klinikte tedavi gördüğüne, hatta taburcu süreçlerine kadar, canlı olarak takip edilebilmesine imkan sağlıyor.



