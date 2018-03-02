Netaş, 5G’deki yeni ağ yönetimini duyurdu

4G ArGe çalışmalarına 2008 yılında 3G lisanslarının verildiği günlerde başlayan ve 2013'e kadar öz kaynaklarıyla baz istasyonu prototipini geliştiren Netaş, 5G teknolojisi alanında da ArGe çalışmalarını sürdürüyor. Dr. Yunus Dönmez’in de dâhil olduğu Netaş’ın 5G ArGe ekibi, yaptıkları çalışmalar kapsamında da bu teknolojideki en son yeniliklere uygun ürün ve servisler geliştiriyor.

Dr. Yunus Dönmez, MWC 2018’de yaptığı sunumda 5G ağlarında radyo topolojisi, kullanıcı yoğunluğu ve servis taleplerindeki yüksek değişkenlik nedeniyle sürekli yenilenen ağ yönetimi ve otomasyonundaki yeni yaklaşım çalışmasını anlattı. Dr. Dönmez, Netaş’ın 5G uzmanlığı kapsamında, farklı gereksinimlere sahip servislerin dinamik ağ dilimleri üzerinden desteklendiği, esnek ve kolayca tekrar yapılandırılabilir uçtan uca mobil ağ mimarisi olan MorphNet hakkında bilgi verdi.

Türkiye’nin en yetkin 4.5G ArGe laboratuvarlarından birine sahip olan Netaş, Türkiye’nin yerli baz istasyonu projesi ULAK’ın temel bant ünitesini de geliştirdi. Netaş’ın temel bant ünitesi, 4.5G teknolojisinin modülasyon, sinyalleşme, frekans spektrumunun verimli kullanılmasına yönelik gelişmiş algoritmalar, verilerin kodlanması, servis kalitesi ve iletişim güvenliği gibi ana öğeleri kapsıyor. 4.5G’de kullanılan karmaşık yapıya sahip modülasyon teknolojisi OFDM, yapılacak geliştirmelerle 5G’de de kullanılabileceğinden, mevcut 5G çalışmalarında da kullanılıyor.

Netaş, EUREKA şemsiyesi altında faaliyet gösteren Telekomünikasyon ve Bilişim (Telecommunication and ICT) kümesi Celtic-Plus’ta Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ile Avrupa Birliği’nde 5G’nin yol haritasını belirleyen Networld2020 oluşumunun da Yönetim Kurulu Üyeliğini devam ettiriyor.