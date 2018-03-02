Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Haberler >Teknoloji>Netaş, 5G’deki yeni ağ yönetimini duyurdu

    Netaş, 5G’deki yeni ağ yönetimini duyurdu

    Hürriyet Haber
    02.03.2018 - 10:26 | Son Güncelleme:

    Netaş’ın 5G Araştırma Mimarı Dr. Yunus Dönmez, Barselona’da düzenlenen dünyanın en büyük mobil teknolojiler etkinliği olan MWC 2018’de (Mobil Dünya Kongresi), “4G’den 5G’ye Geçişte Ağ Otomasyonu” konulu 5G ağlarındaki en yeni yönetim ve otomasyon yaklaşımlarını anlattı. Panele, dünyanın önde gelen mobil operatörü, cep telefonu üreticileri, uygulama geliştiricileri, altyapı sağlayıcıları ve mobil teknoloji yazılımcıların temsilcileri katıldı.

    4G ArGe çalışmalarına 2008 yılında 3G lisanslarının verildiği günlerde başlayan ve 2013'e kadar öz kaynaklarıyla baz istasyonu prototipini geliştiren Netaş, 5G teknolojisi alanında da ArGe çalışmalarını sürdürüyor. Dr. Yunus Dönmez’in de dâhil olduğu Netaş’ın 5G ArGe ekibi, yaptıkları çalışmalar kapsamında da bu teknolojideki en son yeniliklere uygun ürün ve servisler geliştiriyor.

    Dr. Yunus Dönmez, MWC 2018’de yaptığı sunumda 5G ağlarında radyo topolojisi, kullanıcı yoğunluğu ve servis taleplerindeki yüksek değişkenlik nedeniyle sürekli yenilenen ağ yönetimi ve otomasyonundaki yeni yaklaşım çalışmasını anlattı. Dr. Dönmez, Netaş’ın 5G uzmanlığı kapsamında, farklı gereksinimlere sahip servislerin dinamik ağ dilimleri üzerinden desteklendiği, esnek ve kolayca tekrar yapılandırılabilir uçtan uca mobil ağ mimarisi olan MorphNet hakkında bilgi verdi.

    Türkiye’nin en yetkin 4.5G ArGe laboratuvarlarından birine sahip olan Netaş, Türkiye’nin yerli baz istasyonu projesi ULAK’ın temel bant ünitesini de geliştirdi. Netaş’ın temel bant ünitesi, 4.5G teknolojisinin modülasyon, sinyalleşme, frekans spektrumunun verimli kullanılmasına yönelik gelişmiş algoritmalar, verilerin kodlanması, servis kalitesi ve iletişim güvenliği gibi ana öğeleri kapsıyor. 4.5G’de kullanılan karmaşık yapıya sahip modülasyon teknolojisi OFDM, yapılacak geliştirmelerle 5G’de de kullanılabileceğinden, mevcut 5G çalışmalarında da kullanılıyor.

    Netaş, EUREKA şemsiyesi altında faaliyet gösteren Telekomünikasyon ve Bilişim (Telecommunication and ICT) kümesi Celtic-Plus’ta Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ile Avrupa Birliği’nde 5G’nin yol haritasını belirleyen Networld2020 oluşumunun da Yönetim Kurulu Üyeliğini devam ettiriyor.

    Etiketler: netaş , mobil dünya kongresi , mwc 2018 , 5g
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri