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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
DHA
04.12.2019 - 17:16, Son Güncelleme:

NASA ilk Robot Oteli’ni uzaya gönderiyor

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NASA ilk Robot Oteli’ni uzaya gönderiyor

ABD Havacılık ve Uzay Araştırmaları Ajansı NASA’nın kritik robotik aletler için koruyucu saklama ünitesini (RiTS) uzaya gönderiyor.

NASA tarafından verilen bilgiye göre, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) uzay görevlerinde kullanılan ve kritik öneme sahip bazı robotik araçların uzay istasyonunun içinde saklamak fazla yer tutuyor. Bu amaçla geliştirilen RiTS NASA’nın verdiği isimle Robot Oteli, bugün fırlatılacak ticari uzay mekiğiyle Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilecek.

NASA ilk Robot Oteli’ni uzaya gönderiyor

ISS’in dışına monte edilecek olan Robot Oteli, içindeki robotik aletleri fiziksel olarak koruyarak uzayda bulunan radyasyondan ve mikro meteorlardan koruyacak. Daha önce uzay istasyonuna 2015 yılında gönderilen RELL adlı Robotik Dış Düzey Sızıntı Saptayıcı cihazına ev sahipliği yapacak olan Robot Oteli RiTS, cihazları ideal sıcaklıkta fonksiyonel halde tutacak.

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