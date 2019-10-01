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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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hurriyet.com.tr / ÖZEL
01.10.2019 - 08:13, Son Güncelleme:

NASA, Güneş Sistemi'ni şekil değiştirebilen robotlarla keşfedecek

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NASA, Güneş Sistemi'ni şekil değiştirebilen robotlarla keşfedecek

Tesla'nın ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, geçtiğimiz günlerde Mars'a seyahat için kullanmayı planladığı dev aracı dünyaya tanıtırken diğer yandan NASA da Kızıl Gezegen ve evrenle ilgili diğer sırları çözmek için yeni yöntemler arıyor. Bu anlamda NASA'nın şekilden şekle girebilen robotlarla insanın ayak basamadığı gezegenlerde keşif yapması ve bilim insanlarına daha fazla ışık tutması bekleniyor.

NASA, özellikle Mars'ın zorlu hava koşullarına dayanıklı ve her yere girip çıkan yeni bir araç için düğmeye bastı. Var olan uzay araçlarıyla uzun yıllardır faydalanan NASA'nın Shapeshifter adını verdiği bu özel robotlar ise son teknolojinin sunacağı yepyeni bir çözüm olacak. İlk etapta Mars'ta keşif yapması beklenen bu özel robotların gelecekte ise Satürn'ün uydusu Titan başta olmak üzere pek çok uydu ve gezegende kullanılması bekleniyor. Bunda en önemli etken ise Shapeshifter'ların şekil değiştirebilen bir yapıya sahip olacak olması.

Shapeshifter, aslında tek bir robotu ifade etmiyor. Aksine birden fazla robotun kümelenerek ortaya farklı bir tasarım çıkarması esasına dayanıyor. Shapeshifter, kendi aralarında kombinasyonları kurarken, kimi zaman parçalarına ayrılarak küçülecek ve her yere sığacak, kimi zamanda daha hızlı yol kat etmek için çapını büyüterek efektif hareket edecek. Diğer bir deyişle şekil değiştirebilen yapısı, farklı şartlara göre Shapeshifter'ı diğer uzay araçlarından bir adım öteye taşıyacak.

NASA, Güneş Sistemini şekil değiştirebilen robotlarla keşfedecek

Üzeri göllerle kaplı olan Titan başta olmak üzere farklı atmosfer şartlarına uygun olarak tasarlanan bu özel robotlar, bir gök cismini en ince detayına kadar keşfedebilecek özeliklere sahip. Henüz geliştirilme aşamasında olan Shapeshifter'ın ilk olarak Titan'a yollanması bekleniyor. 



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