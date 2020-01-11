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Teknoloji
Hürriyet Cumartesi
Haber Giriş: 11.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Müzik son ses, bangır bangır!

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Müzik son ses, bangır bangır!

Artık sevdiğiniz şarkıları hakkını vererek dinlemek için tek bir mekâna hapsolmak zorunda değilsiniz. Alırsınız bluetooth hoparlörünüzü, dev bir parti alanına çevirirsiniz gittiğiniz her yeri. Nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız bu önerilere kulak verin.

Müzisyen, DJ, teknoloji ve müzik yazarlarından oluşan jüri seçti:

Deeperise/Müzisyen, Doğuş Çobakçor/DJ, Selim Öztürk/Hürriyet Teknoloji İçerik Şefi, Tolga Akyıldız/Hürriyet Müzik yazarı, Umut Fırat Eroğlu/Hürriyet Pazar Teknoloji ve Bilim yazarı, Erdal Kaplanseren / Milliyet.com.tr Teknoloji yazarı...

1. Kendi sınıfında en iyi ses kalitesi

ULTIMATE EARS BOOM SERİSİ

Bu üç popüler kardeşin isimleri Wonderboom, Megaboom ve Boom 3. Umut Fırat Eroğlu, su ve toz geçirmeyen bu serinin kendi fiyat aralığındaki ürünlerle kıyaslandığında, kesinlikle en iyi ses kalitesini sunduğunu söylüyor: “Pil ömrü tek şarjla bütün hafta sonunu geçirecek kadar uzun, doğa için uygun ve Bluetooth mesafesi gayet iyi.” 30 dakika suyun altında kalabilen Boom 3 için Doğuş Çabakçor, “Tasarım ve sağlamlık açısından en iyisi diyebilirim, eski jenerasyonunu üç yıldır kullanıyorum” derken, Deeperise “Hafif olduğu için rahatça yanımda taşıyabiliyorum” diye bahsettiği cihazın güçlü ses kalitesini övüyor.

Müzik son ses, bangır bangır

2. Fiyat-performans dengesi çok iyi

ANKER SOUNDCORE FLARE

IPX7 (30 dakika boyunca 1 metrelik suya daldırmanın etkilerine karşı koruma) sertifikasına sahip ürün için Doğuş Çabakçor, “Fiyat-performans dengesi açısından en iyi ürün” diyor. 12 saate kadar pil ömrü, 20 metreye kadar bağlantı, temiz ses ve LED’li şık tasarım da diğer artıları.

Müzik son ses, bangır bangır

3. Kafanız karışmasın, radyo değil!

MARSHALL KILBURN

Bu modelin sıradışı özelliği, klasik radyoya benzer tasarımı. Üst kısımdaki pirinç levha sayesinde bas, tiz ve hacim seslerin kontrolleri, özel analog düğmeleriyle de ince ayar yapılabiliyor. 20 saate kadar dahili batarya ömrü olan kulaklığın gitar esintili deri kayışı çıkarılabiliyor.

Müzik son ses, bangır bangır

4. Öğrencilerin gözdesi

SONY SRS-XB SERİSİ

Erdal Kaplanseren’in 01, Doğuş Çabakçor’un 21, Umut Fırat Eroğlu’nun 12, Selim Öztürk’ünse 40 numaralı modelini listesine aldığı seri, jürimizin
favorilerinden. Eroğlu, “Öğrencilerin gözdesi. Küçük boyuna rağmen sokakta müzik dinleyip dans etmek için yeterli bas duygusuna sahip” diyor.

Müzik son ses, bangır bangır

5. Mekânda farkını hissettiriyor

BOSE SOUNDLINK REVOLVE+ VE MICRO

360 derecelik ses deneyimi sunan Bose Soundlink Resolve+ için Selim Öztürk, “Bir odaya konulduğunda farkını hissettiriyor” diyor. SoundLink Micro’yu seçen Umut Fırat Eroğlu ise bu modelin küçük hoparlörden büyük beklentisi olanlara hitap ettiğini belirtiyor.

Müzik son ses, bangır bangır

6. İkonik tasarım, çok yönlü ses

BOWERS&WILKINS ZEPPELIN

Tolga Akyıldız bu hoparlörü, “Üst düzey kullanım, ikonik tasarım, güçlü ve kontrollü bas, çok yönlü ve yüksek kaliteli ses” diyerek özetliyor. Ürünün en büyük iddiasıysa bas ve diğer ayarlarıyla ne kadar oynarsanız oynayın, ses netliğinin asla kaybolmayacağı yönünde.
Müzik son ses, bangır bangır

7. Yerlerde yuvarlansa da sorun değil

JBL FLIP SERİSİ

Jüri üyelerimizin farklı modellerini tercih ettiği bir seri de bu. Umut Fırat Eroğlu, Flip 5 için “Çocuk odası, kamp veya plajda yerlerde yuvarlanırken gözünüzü arkada bırakmaz” diyor. Selim Öztürk, Flip 3’ün minik tasarımı sayesinde her yere sığdığını belirtiyor. Doğuş Çabakçor’un tercihiyse Flip 4.
Müzik son ses, bangır bangır

8. Ses tutkunlarının iyi tanıdığı marka

HARMAN KARDON ONYX STUDIO 5

Aynı anda iki akıllı cihazın bağlanabildiği, sekiz saate kadar çalma süresi bulunan hoparlörü Umut Fırat Eroğlu şöyle anlatıyor: “BMW’nin ses sistemi
olarak ün salan, ses tutkunlarının iyi tanıdığı bir marka Harman Kardon. Tek noktadan yüksek kaliteli müzik dinleme imkânı sunuyor.”
Müzik son ses, bangır bangır

9. Nereye isterseniz oraya götürün

DENON ENVAYA DSB-250BT

IP67 toz ve su geçirmezlik derecesi bulunan cihaz, dijital ses işleme teknikleri ve güçlü amplifikatörleriyle de geniş bir ses alanı yaratıyor. Deeperise, “Tiz frekansları biraz düşük olsa da sesi dengeli ve kaliteli. Benim için iyi olan diğer özellikleri de suya dayanıklı ve sağlam olması” diyor.

Müzik son ses, bangır bangır

10. Yağmurda, çamurda, hep yanınızda

PHILIPS BT6000

İster dikey, ister yatay yerleştirin; 360 derece özelliği her taraftan güçlü ses sağlıyor. Su geçirmezlik özelliği de olan cihaz için Erdal Kaplanseren, “Açık hava kullanımına uygun, suya ve toza karşı dayanıklı, şık bir hoparlör. Yağmurlu ortamlarda da müzik dinlemeye imkân tanıyor” diyor.

Umut Fırat Eroğlu’ndan Bluetooth hoparlör seçmenin 4 püf noktası

Hoparlörden uzaklaşarak bluetooth mesafesini denemeyi ihmal etmeyin.

Pili ne kadar dayanıyor, mutlaka sorun.

Hoparlörün ses kalitesini anlamanın en iyi yolu, bildiğiniz şarkılarla test etmektir. Denemeye giderken yıllardır dinlediğiniz ve sevdiğiniz 5-10 parçalık bir liste yapın. İsterseniz bas, akustik, vokal, elektronik, klasik gibi kategoriler belirleyin. Şarkılar hep bildiğiniz gibi çalıyorsa ve aynı keyfi veriyorsa her şey yolunda demektir.

Çoğunlukla dışarıda kullanmayı planlıyorsanız, açık alanda denemeye bakın.

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