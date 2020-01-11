Müzik son ses, bangır bangır!

Müzisyen, DJ, teknoloji ve müzik yazarlarından oluşan jüri seçti:

Deeperise/Müzisyen, Doğuş Çobakçor/DJ, Selim Öztürk/Hürriyet Teknoloji İçerik Şefi, Tolga Akyıldız/Hürriyet Müzik yazarı, Umut Fırat Eroğlu/Hürriyet Pazar Teknoloji ve Bilim yazarı, Erdal Kaplanseren / Milliyet.com.tr Teknoloji yazarı...



1. Kendi sınıfında en iyi ses kalitesi



ULTIMATE EARS BOOM SERİSİ



Bu üç popüler kardeşin isimleri Wonderboom, Megaboom ve Boom 3. Umut Fırat Eroğlu, su ve toz geçirmeyen bu serinin kendi fiyat aralığındaki ürünlerle kıyaslandığında, kesinlikle en iyi ses kalitesini sunduğunu söylüyor: “Pil ömrü tek şarjla bütün hafta sonunu geçirecek kadar uzun, doğa için uygun ve Bluetooth mesafesi gayet iyi.” 30 dakika suyun altında kalabilen Boom 3 için Doğuş Çabakçor, “Tasarım ve sağlamlık açısından en iyisi diyebilirim, eski jenerasyonunu üç yıldır kullanıyorum” derken, Deeperise “Hafif olduğu için rahatça yanımda taşıyabiliyorum” diye bahsettiği cihazın güçlü ses kalitesini övüyor.





2. Fiyat-performans dengesi çok iyi



ANKER SOUNDCORE FLARE



IPX7 (30 dakika boyunca 1 metrelik suya daldırmanın etkilerine karşı koruma) sertifikasına sahip ürün için Doğuş Çabakçor, “Fiyat-performans dengesi açısından en iyi ürün” diyor. 12 saate kadar pil ömrü, 20 metreye kadar bağlantı, temiz ses ve LED’li şık tasarım da diğer artıları.





3. Kafanız karışmasın, radyo değil!



MARSHALL KILBURN



Bu modelin sıradışı özelliği, klasik radyoya benzer tasarımı. Üst kısımdaki pirinç levha sayesinde bas, tiz ve hacim seslerin kontrolleri, özel analog düğmeleriyle de ince ayar yapılabiliyor. 20 saate kadar dahili batarya ömrü olan kulaklığın gitar esintili deri kayışı çıkarılabiliyor.





4. Öğrencilerin gözdesi



SONY SRS-XB SERİSİ



Erdal Kaplanseren’in 01, Doğuş Çabakçor’un 21, Umut Fırat Eroğlu’nun 12, Selim Öztürk’ünse 40 numaralı modelini listesine aldığı seri, jürimizin

favorilerinden. Eroğlu, “Öğrencilerin gözdesi. Küçük boyuna rağmen sokakta müzik dinleyip dans etmek için yeterli bas duygusuna sahip” diyor.





5. Mekânda farkını hissettiriyor



BOSE SOUNDLINK REVOLVE+ VE MICRO



360 derecelik ses deneyimi sunan Bose Soundlink Resolve+ için Selim Öztürk, “Bir odaya konulduğunda farkını hissettiriyor” diyor. SoundLink Micro’yu seçen Umut Fırat Eroğlu ise bu modelin küçük hoparlörden büyük beklentisi olanlara hitap ettiğini belirtiyor.





6. İkonik tasarım, çok yönlü ses



BOWERS&WILKINS ZEPPELIN



Tolga Akyıldız bu hoparlörü, “Üst düzey kullanım, ikonik tasarım, güçlü ve kontrollü bas, çok yönlü ve yüksek kaliteli ses” diyerek özetliyor. Ürünün en büyük iddiasıysa bas ve diğer ayarlarıyla ne kadar oynarsanız oynayın, ses netliğinin asla kaybolmayacağı yönünde.



7. Yerlerde yuvarlansa da sorun değil



JBL FLIP SERİSİ



Jüri üyelerimizin farklı modellerini tercih ettiği bir seri de bu. Umut Fırat Eroğlu, Flip 5 için “Çocuk odası, kamp veya plajda yerlerde yuvarlanırken gözünüzü arkada bırakmaz” diyor. Selim Öztürk, Flip 3’ün minik tasarımı sayesinde her yere sığdığını belirtiyor. Doğuş Çabakçor’un tercihiyse Flip 4.



8. Ses tutkunlarının iyi tanıdığı marka



HARMAN KARDON ONYX STUDIO 5



Aynı anda iki akıllı cihazın bağlanabildiği, sekiz saate kadar çalma süresi bulunan hoparlörü Umut Fırat Eroğlu şöyle anlatıyor: “BMW’nin ses sistemi

olarak ün salan, ses tutkunlarının iyi tanıdığı bir marka Harman Kardon. Tek noktadan yüksek kaliteli müzik dinleme imkânı sunuyor.”



9. Nereye isterseniz oraya götürün



DENON ENVAYA DSB-250BT



IP67 toz ve su geçirmezlik derecesi bulunan cihaz, dijital ses işleme teknikleri ve güçlü amplifikatörleriyle de geniş bir ses alanı yaratıyor. Deeperise, “Tiz frekansları biraz düşük olsa da sesi dengeli ve kaliteli. Benim için iyi olan diğer özellikleri de suya dayanıklı ve sağlam olması” diyor.





10. Yağmurda, çamurda, hep yanınızda



PHILIPS BT6000



İster dikey, ister yatay yerleştirin; 360 derece özelliği her taraftan güçlü ses sağlıyor. Su geçirmezlik özelliği de olan cihaz için Erdal Kaplanseren, “Açık hava kullanımına uygun, suya ve toza karşı dayanıklı, şık bir hoparlör. Yağmurlu ortamlarda da müzik dinlemeye imkân tanıyor” diyor.

Umut Fırat Eroğlu’ndan Bluetooth hoparlör seçmenin 4 püf noktası

Hoparlörden uzaklaşarak bluetooth mesafesini denemeyi ihmal etmeyin.

Pili ne kadar dayanıyor, mutlaka sorun.

Hoparlörün ses kalitesini anlamanın en iyi yolu, bildiğiniz şarkılarla test etmektir. Denemeye giderken yıllardır dinlediğiniz ve sevdiğiniz 5-10 parçalık bir liste yapın. İsterseniz bas, akustik, vokal, elektronik, klasik gibi kategoriler belirleyin. Şarkılar hep bildiğiniz gibi çalıyorsa ve aynı keyfi veriyorsa her şey yolunda demektir.

Çoğunlukla dışarıda kullanmayı planlıyorsanız, açık alanda denemeye bakın.