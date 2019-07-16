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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
16.07.2019 - 09:20, Son Güncelleme:

Müşteri memnuniyeti odaklı yatırımlara ağırlık verecek

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Müşteri memnuniyeti odaklı yatırımlara ağırlık verecek

Related Digital, teknoloji, altyapı ve operasyon alanlarında yaptığı yatırımların ardından müşteri memnuniyeti için düğmeye bastı. Bu kapsamda; 200’den fazla büyük ölçekli şirket ile 250’yi aşkın KOBİ’nin katılımıyla gerçekleşen müşteri memnuniyeti araştırmasına göre Related Digital’in tavsiye edilme oranı yüzde 95 seviyesine ulaştı.

Geçen yıl, teknoloji, altyapı ve operasyon alanlarındaki yatırımlara odaklanan Related Digital, müşteri memnuniyeti odaklı bir araştırmaya imza attı. 200’den fazla büyük ölçekli şirket ile 250’yi aşkın KOBİ’nin katılımıyla gerçekleşen araştırmaya göre; şirket, müşteri memnuniyeti oranını geçen yıla göre yüzde 17 artırdı. Araştırma ile operasyonel destek memnuniyetinin yüzde 11 oranında arttığı, müşteri destek yöneticilerinden memnuniyet oranının da geçen yıla göre yüzde 33 yükselişe geçtiği ortaya çıktı. 

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Related Digital CEO’su Sedat Kılıç, geçen yıl teknoloji, altyapı ve operasyon alanlarında yaklaşık 20 milyon TL’lik yatırım yaptıklarını belirtti. Dünya genelinde 1000’e yakın kuruma omnichannel pazarlama platformu hizmetleri, yapay zeka destekli büyük veri analizi, segmentasyon, kişiselleştirme, ürün önerileri ve mobil pazarlama çözümleri sunduklarını anlatan Kılıç, tüm bu hizmetler göz önüne alındığında müşteri memnuniyetinin kendileri için ayrı bir öneme sahip olduğunu belirtti. 

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