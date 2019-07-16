Müşteri memnuniyeti odaklı yatırımlara ağırlık verecek
Related Digital, teknoloji, altyapı ve operasyon alanlarında yaptığı yatırımların ardından müşteri memnuniyeti için düğmeye bastı. Bu kapsamda; 200’den fazla büyük ölçekli şirket ile 250’yi aşkın KOBİ’nin katılımıyla gerçekleşen müşteri memnuniyeti araştırmasına göre Related Digital’in tavsiye edilme oranı yüzde 95 seviyesine ulaştı.
Geçen yıl, teknoloji, altyapı ve operasyon alanlarındaki yatırımlara odaklanan Related Digital, müşteri memnuniyeti odaklı bir araştırmaya imza attı. 200’den fazla büyük ölçekli şirket ile 250’yi aşkın KOBİ’nin katılımıyla gerçekleşen araştırmaya göre; şirket, müşteri memnuniyeti oranını geçen yıla göre yüzde 17 artırdı. Araştırma ile operasyonel destek memnuniyetinin yüzde 11 oranında arttığı, müşteri destek yöneticilerinden memnuniyet oranının da geçen yıla göre yüzde 33 yükselişe geçtiği ortaya çıktı.
Konu hakkında açıklamalarda bulunan Related Digital CEO’su Sedat Kılıç, geçen yıl teknoloji, altyapı ve operasyon alanlarında yaklaşık 20 milyon TL’lik yatırım yaptıklarını belirtti. Dünya genelinde 1000’e yakın kuruma omnichannel pazarlama platformu hizmetleri, yapay zeka destekli büyük veri analizi, segmentasyon, kişiselleştirme, ürün önerileri ve mobil pazarlama çözümleri sunduklarını anlatan Kılıç, tüm bu hizmetler göz önüne alındığında müşteri memnuniyetinin kendileri için ayrı bir öneme sahip olduğunu belirtti.
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