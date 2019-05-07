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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
07.05.2019 - 18:57, Son Güncelleme:

MÜSİAD’ın “Yılın İnovasyonu” ödülünü aldı

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MÜSİAD’ın “Yılın İnovasyonu” ödülünü aldı

Mimsan’ın Malatya'da kurduğu ilk biyokütle tesisi niteliğini taşıyan santral, MÜSİAD’ın “Yılın İnovasyonu” ödülüne layık görüldü.

Mimsan CEO’su Hacı Ahmet İlhan, Malatya’da düzenlenen törende ödülü MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan’dan aldı.Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya Milletvekilleri Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz gibi liderlerin katıldığı ödül töreninde bir konuşma yapan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Malatya’yı dünyaya bağladıklarını belirtti.

MÜSİAD’ın “Yılın İnovasyonu” olarak ödüllendirdiği, Mimsan’ın Malatya’nın şehir çöpünden elektrik enerjisi elde etmek için kurduğu santral, dünyada 5 ayrı teknolojiyi aynı anda kullanan ilk biyokütle çöpten enerji tesisi niteliğini taşıyor. “Yap-işlet devret” modeliyle kurulan ve yaklaşık 40 bin konutun elektrik ihtiyacı karşılayan tesiste yakma, gazifikasyon, biyogaz, metan gazı ve atık ısı yöntemlerinin tümü birden enerji üretiminde kullanılacak.

İlhan, yıllar süren meşakkatli bir Ar-Ge çalışması sonucunda atıktan enerji üretiminde yerli teknoloji geliştirmeyi amaçladıklarını belirterek, “Türkiye, atıktan enerji konusunda uluslararası alanda rekabet edebilecek teknolojiye sahip. Geliştirdiğimiz teknoloji ithalatın önüne keserek cari açığın kapanmasına da katkı yapacaktır diye umuyoruz” diye konuştu.

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