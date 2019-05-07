MÜSİAD’ın “Yılın İnovasyonu” ödülünü aldı
Mimsan’ın Malatya'da kurduğu ilk biyokütle tesisi niteliğini taşıyan santral, MÜSİAD’ın “Yılın İnovasyonu” ödülüne layık görüldü.
Mimsan CEO’su Hacı Ahmet İlhan, Malatya’da düzenlenen törende ödülü MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan’dan aldı.Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya Milletvekilleri Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz gibi liderlerin katıldığı ödül töreninde bir konuşma yapan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Malatya’yı dünyaya bağladıklarını belirtti.
MÜSİAD’ın “Yılın İnovasyonu” olarak ödüllendirdiği, Mimsan’ın Malatya’nın şehir çöpünden elektrik enerjisi elde etmek için kurduğu santral, dünyada 5 ayrı teknolojiyi aynı anda kullanan ilk biyokütle çöpten enerji tesisi niteliğini taşıyor. “Yap-işlet devret” modeliyle kurulan ve yaklaşık 40 bin konutun elektrik ihtiyacı karşılayan tesiste yakma, gazifikasyon, biyogaz, metan gazı ve atık ısı yöntemlerinin tümü birden enerji üretiminde kullanılacak.
İlhan, yıllar süren meşakkatli bir Ar-Ge çalışması sonucunda atıktan enerji üretiminde yerli teknoloji geliştirmeyi amaçladıklarını belirterek, “Türkiye, atıktan enerji konusunda uluslararası alanda rekabet edebilecek teknolojiye sahip. Geliştirdiğimiz teknoloji ithalatın önüne keserek cari açığın kapanmasına da katkı yapacaktır diye umuyoruz” diye konuştu.
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