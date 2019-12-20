MSN Messenger: Bir varmış bir yokmuş!

MSN Messenger, Live Messenger ismiyle 8 Nisan 2013'te aramızdan ayrıldı. Ancak bu tarihe kadar yıllarca milyonlarca insanın internet üzerinden iletişimde kalmasını sağladı. WhatsApp'ın ve Facebook Messenger gibi platformların atası da diyebiliriz. İlk adı MSN Messenger olan Windows Live Messenger ilk olarak 1999’da karşımıza çıkmıştı. Zamanına göre devrimsel bir yazılım olan Messenger, rakipleri ICQ ve AOL Instant Messenger’a (AIM) fark atıyordu.



2001’de Windows XP ile birlikte gelen sürüm internet üzerinden iletişime olanak vermekle kalmıyor, kullanıcıların birbirine dosya göndermesine de izin veriyordu. Microsoft, servisi sürekli olarak güncellemeyi sürdürdü. 2005’te Yahoo! Messenger’la uyumluluk sağlandı ve farklı ağlardaki kullanıcıların birbirleriyle konuşması mümkün oldu. 2007’de Xbox 360 entegrasyonu geldi ve 2010’da da Facebook arkadaşlarımızla yazışma imkânı sunuldu.



Son sürümde gelen sekmeli görüşmeler sayesinde aynı pencerede birden fazla kişiyle sohbet edebiliyorduk. Aynı sürümde HD görüntülü sohbet, fotoğraf görüntüleyici ve baştan tasarlanan ifade simgeleri de karşımıza çıktı. Windows 8’de uygulama olarak yerini alan yazılım, iOS ve Windows Phone gibi akıllı telefon platformlarına da taşındı ama nedense resmî Android sürümü hiç çıkmadı.



Messenger’dan Skype’a geçiş aslında büyük bir sürpriz olmadı. Microsoft, Skype’ı 2011’de 8,5 milyar dolara satın almıştı. 663 milyon üyesiyle Skype, Messenger’ın iki katı üye tabanına sahipti ve dolayısıyla büyük balığın küçüğü yutması mantıklıydı.



Microsoft, Messenger’dan Skype’a geçişin olabildiğince sıkıntısız yürütüleceği sözünü verdi ama çoğu kullanıcı, Skype’ın Messenger’ın yerini alabilecek yazılım olup olmadığını halen sorguluyor ve hiçbir zaman bir MSN Messenger popülaritesine ulaşamadı.