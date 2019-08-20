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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
20.08.2019 - 15:35, Son Güncelleme:

Mount and Blade Bannerlord oyununu Steam üzerinden erken indirme şansı!

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Mount and Blade Bannerlord oyununu Steam üzerinden erken indirme şansı!

Mount and Blade serisinin ikinci oyunu olarak bilinen Bannerlord için açıklama geldi. Oyunseverlerin merakla beklediği Mount and Blade serisi için duyuru, TaleWorlds Entertainment'ten geldi. Peki, Mount and Blade Bannerlord ne zaman erken erişimle indirilebilecek? İşte, o konu hakkında bilgiler

Mount and Blade Bannerlord oyunu, 2020 yılının Mart ayında erken erişime açılacak. Oyuncular Steam üzerinden oyunu erken indirme şansına sahip olacak.

Hasar sistemini olabildiğince gerçeğe yakın yapmak için uğraşan TaleWorlds, bilimsel makaleleri baz alarak bu sistemi gerçekleştirmiş. TaleWorlds yaptığı açıklamada “Oyunlarda hasar sistemini düzgün yapabilmek gerçekten zor. Gerçekçi bir hasar sistemi oluşturup bunu oyuna aktarmak oyuna derinlik katar fakat gerçek hayattaki fiziksel travmaları oyuna aktarmak oynanışı gereksiz şekilde zorlaştırabilir. Hasar sistemi üzerinde çalışırken George Turner tarafından yazılan harika bir makaleyi kullandık. Silah dinamikleri konusunda ufkumuzu genişletti” dedi.

Mount and Blade Bannerlord oyununu Steam üzerinden erken indirme şansı

Oyunda üç farklı silah ve hasar sistemi yer alıyor. Kesici, delici ve ezici olarak kategorize edilen silahların ve kendine has etkileri ve hasarları var. Kesici silahlar hızlı ama zırhı yüksek olan hedeflere karşı pek güçlü olmuyor. Ezici silahlar ise zırha karşılı etkili ama daha yavaş oluyorlar. Delici hasar ise kesici silahların ve hızlı silahların arasında bir gücü ve hızı bulunuyor. Silahların hızlı ya da yavaş olmasının yanı sıra kalitesi de hasara etki ediyor. Daha kaliteli silahlar daha çok hasar veriyor. Silah hızları konusunda da eski oyunun aksine atağın ivmesi ve hedefin ivmesi hasar hesaplama formülüne göre eklenmiş. Böylece daha gerçekçi bir deneyim sunmayı amaçlayan TaleWorlds, hedefin neresine vurduğunuzu da önemli olduğu bir yönteme gitmiş.

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