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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
21.09.2019 - 08:40, Son Güncelleme:

Henüz 11 yaşında motosiklette kaskı zorunlu kılan sistem tasarladı

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Henüz 11 yaşında motosiklette kaskı zorunlu kılan sistem tasarladı

Kask takmadan motosikletin çalışmasını önleyen "Newton'un Kaskı 4.0" projesini tasarlayan 11 yaşındaki Nisanur Yıldırım, sürücünün güvenliğini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor.

Motosiklet kazalarındaki ölüm oranlarının yüksek olmasından yola çıkarak kask takmadan motosikletin çalışmasını önleyen "Newton'un Kaskı 4.0" projesini geliştiren 11 yaşındaki Nisanur Yıldırım, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) "İnsan Yararına Teknolojiler" kategorisinde sağlık alanında yarışıyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu festival, teknolojiyle ilgilenen birçok genç girişimcinin yenilikçi projelerini sergilemelerine imkan tanıyor.

Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi'nde eğitim gören 6. sınıf öğrencisi Nisanur Yıldırım, motosiklet sürücünün kask takma inisiyatifini ortadan kaldıran bir teknoloji ile "Newton'un Kaskı 4.0" projesini tasarladı.

Yıldırım'ın 3 nesnenin birbiriyle internet üzerinden haberleşmesi üzerine geliştirdiği sistem, sürücünün kaskı takmasının ardından üst kısımda bulunan butona başın temasıyla devreye giriyor.

Kaza durumunda konum bilgisi gönderiyor

Kaskın üzerinde bulunan NodeMCU wi-fi modülü, buton yardımıyla sürücünün kaskı takıp takmadığını tespit ederek, eğer kask takılmamış ise modül bir program üzerinden MQTT protokolü ile kaskın takılmadığı bilgisini motosiklet gövdesinde bulunan modüle iletiyor ve sürüşün başlaması engelleniyor.

Sürücü kaskı takmışsa NodeMCU bunu algılıyor, kask ve motosiklet üzerindeki kontrolcü kartların haberleşmesi sonrasında motosiklet yeşil ışığı yakarak, güvenli sürüşü başlatıyor.

Güvenli sürüşü başlatan sürücüye olası bir kaza durumunda ise müdahalenin vaktinde yapılabilmesi için motosikletin gövdesinde yer alan ivme sensörü sayesinde kaza bilgisi bir programda hazırlanan ara yüze gönderilerek, 112 Acil Yardım ekiplerine konum bilgisi gönderiyor.

Geçen yıl ziyaretçiydi, bu yıl yarışmacı

Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, motosiklet sürücüleri için kask takmayı zorunlu kılan bir proje geliştirdiğini belirtti.

Motosiklet kazalarında kafa travmalarından kaynaklanan ölüm oranlarındaki artışa değinen Yıldırım, "Kaskımızın içinde bir buton var. Sürücümüzün butonla sürekli temas etmesi gerekiyor. Böylece kaskın üzerinde bulunan NodeMCU wi-fi modülü, kaskın takıldığını algılıyor ve motosiklete iletiyor. Bu bilgiyi alan motosiklet de sürücünün kaskını takıp takmadığın tespit ederek motosikleti çalıştırıyor veya tamamen kapatıyor." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, projenin herhangi bir kaza durumunda bunu bildiren bir ivme sensörüne sahip olduğuna da dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Kaza olduğunu algılayan sistem, bunu programa bildiriyor. Program bunu aldıktan sonra bir dakikalık süre başlatıyor. Bir dakika içinde sürücünün butona basmasını bekliyor. Eğer sürücü butona basmamışsa, bu sürücünün bir sorunu olduğu anlamına geliyor ve 112 Acil Yardım ekiplerine sürücünün konum bilgisini ve son durumunu gönderiyor. Böylece en hızlı şekilde müdahale yapılabiliyor. Meydana gelen kazalardaki ölümler en aza indirilmiş oluyor."

Geçen yıl ziyaretçi olarak geldiği TEKNOFEST'e bu yıl bir projesiyle katılmaktan duyduğu mutluluğu anlatan Yıldırım, bu yarışmalarının insanların teknolojiye ve bilime ilgisini artırdığını belirtti.

Gençlerin yarışmalara katılmalarının önemini vurgulayan Yıldırım, "Belki ilk başta elenecekler belki de birincilik ya da ikincilik kazanacaklar. Fakat en önemlisi hayal güçlerini ve el becerilerini geliştirecekler." şeklinde konuştu. 

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