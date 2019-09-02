Motosikletlilere 'karbon fiber pantalon'lu koruma

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriMotosikletlilere 'karbon fiber pantalon'lu koruma
GeriTeknoloji Motosikletlilere 'karbon fiber pantalon'lu koruma
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
02.09.2019 - 12:27, Son Güncelleme:

Motosikletlilere 'karbon fiber pantalon'lu koruma

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Motosikletlilere 'karbon fiber pantalon'lu koruma

Tekstil mühendisi Koray Kaymaz, dayanıklı ve hafif yapısıyla uzay araçları ve otomotivde kullanılan karbon fiberi, kendisi gibi motosiklet tutkunlarını kazalarda korumak için kıyafetle buluşturdu.

Motosiklet tutkunu tekstil mühendisi Koray Kaymaz, motosiklet kullanıcılarının güvenliğini artırmak için uzay araçları ve otomobillerde kullanılan karbon fiberden koruyucu pantolon üretti.

Motosiklet sevgisi çocuk yaşlara dayanan ve 10 yıldır motosiklet kullanan Kaymaz, Ege Üniversitesinde tekstil mühendisliği öğrenimi gördü. Kaymaz, öğrenimi boyunca teknik tekstiller konusunda yoğunlaşarak kendisinin de motosiklet kullanırken ihtiyaç duyduğu koruyucu kıyafetler üzerinde çalışmalar yaptı.

Motosiklet sürücülerinin can güvenliği açısından bu kıyafetlerin önemini bilen Kaymaz, dayanıklılığı yüksek, esnek ve konforlu kıyafetlere yönelik girişimlerde bulundu.

Kaymaz, Ege Üniversitesinin teknoparkında Ar-Ge firması kurarak yüksek dayanıklı yapısı ve hafifliği ile uzay araçları ve otomotiv sektöründe de kullanılan karbon fiber üzerinde çalışmalar yürüttü.

TÜBİTAK'tan genç girişim desteği alan ve yaklaşık 3 yıllık çalışma sonucunda karbon fiberi günlük kıyafetlerde kullanılabilir hale dönüştüren Kaymaz, bu çalışmasına patent başvurusu da yaptı.

Sürtünme bölgelerine karbon fiber koruması

Kaymaz, yaptığı açıklamada, koruyucu kıyafetlerin, motosiklet sürücülerinin can güvenliği açısından önem taşıdığını söyledi.

Isı, aşınım ve kesime dayanıklı yapıya sahip karbon fiber malzemeyi çeşitli ısıl ve kimyasal işlemlerden geçirerek giyilebilir kumaş haline getirdiklerini aktaran Kaymaz, şöyle devam etti:

"Koruyucu kıyafetlerde sürtünme bölgeleri önemlidir. Biz de bu bölgelerde karbon fiberi kullandık. Aşınmaya mukavemetli kumaştan yapılan kot pantolonların sürtünme bölgelerine karbon fiber takviyeler yapıyoruz. Diz, yan ve kalça bölgeleri en fazla darbe alan yerler. Karbon, sürtünmeye bağlı ısıyı iletmiyor, aşınmıyor. Konforu da önemsiyoruz. Karbon fiberin sertliği, geçirdiği işlemlerden dolayı kullanıcıyı rahatsız edecek seviyeye gelmiyor. Bizim teknolojimiz ceket, motosiklet botuna, kaskına uygulanabilir. Karbon fiber, kasklarda da kullanılıyor ama yerli üretimi yok. Bunu yapmak istiyoruz."

Kaymaz, ürettikleri pantolonun Avrupa standartlarına göre yapılan aşınma, dikiş kopma, yırtılma testlerinden başarıyla geçtiğini belirtti.

Pantolonların şu an internet üzerinden satıldığını aktaran Kaymaz, yurt dışından da ilgi gördüğünü, Almanya'da motosiklet ekipmanı satışı yapan birkaç firmanın ürünleriyle ilgilendiğini, hedefinin ihracata açılmak olduğunu sözlerine ekledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?