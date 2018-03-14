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    Motorola'dan şaşkına çeviren karar: O telefon satışa hiç çıkmayacak!

    Hürriyet Haber
    14.03.2018 - 09:03 | Son Güncelleme:

    İddialara göre Motorola, beklenen önemli bir telefonunu piyasaya çıkmadan iptal etmeyi planlıyor!

    Motorola, dünyada en güvenilir telefon markalarından biri konumuna sahipti. Ancak şimdi yeni nesil telefonlarını piyasaya sürmekte bile zorlanıyor. Lenovo'nun himayesinde bulunan marka iddialara göre Chicago ekibinden bir çok mühendisi işten çıkardı, ayrıca Moto X5 projesini de iptal etti. Bu işten çıkarmalar Lenovo'nun 2017'de duyurduğu küresel iş gücünü %2 düşürme planına dahil olduğu söyleniyor.

    Motorola, 9to5Google'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: "2017'nin sonlarında Lenovo dünya çapında bir iş gücü eylemi gerçekleştireceğini açıklamıştı ve bunun toplam işgücünün %2'sinden azını etkileyeceğini söylemişti. Bu hafta gerçekleşen işten çıkarmalar, bu sürecin bir parçası. Chicago'da gerçekleşen Motorola projelerimizi azaltıyoruz, ancak Moto Z ailesi bu eylemden etkilenmeden yoluna devam edecek."

    Android Police'e göre Chicago ofisinde yaklaşık 190 çalışan işten çıkarıldı. Şirket ayrıca Moto mod'larında da geri adım atacak ve niş piyasaları hedeflemek yerine "gelir getiren" projelere ağırlık verilecek.

    chip.com.tr.tr'nin haberine göre Motorola gelecekte E (bütçe), G (ortam menzil) ve Z (premium) telefon serilerine odaklanacağını açıkladı. Markanın geçtiğimiz yıl ABD'de satışlarını ikiye katlayarak 2.1 milyon ünite sattığını düşünürsek, şirketin geleceği için hala ümit olduğunu söyleyebiliriz.

    Etiketler: lenovo , motorola , telefon
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