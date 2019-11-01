Motorola'dan ekranı katlanabilen telefon
Samsung ve Huawei'den sonra TCL ve Motorola da ekranı katlanabilen telefon pazarına girmeye hazırlanıyor. Motorola'nın Moto Razr 2019 ismini taşıyan bu özel telefonu bakın nasıl görünüyor, hangi özelliklerle geliyor?
Motorola da ekranı katlanabilen telefonuyla boy gösterdi. Razr 2019 isimli bu yeni akıllı telefon, Galaxy Fold ve Mate X'te olduğu gibi ekranı ortadan ikiye katlanıyor. 6.2 inçlik esnek OLED ekran kapandığı zaman dış kısımdaki 2.7 inçlik ikinci ekran çeşitli bilgiler gösterme ve vizör olarak kullanılma görevini görüyor. Gelelim işlemci tarafına... Qualcomm'un Snapdragon 710 yonga seti ile orta sınıf bir performans sunacak olan telefona 4GB/6GB RAM bellek ve 64GB/128GB depolama kapasitesi eşlik edecek. 48MP çözünürlüğündeki kamera hem arka hem de özçekim sensörü olarak kullanılacak.
Cihazın en büyük sorunu ise düşük kapasiteye sahip bataryası. 2730 mAh bataryadan enerjisini alan cihazın şarjı çok uzun süre dayanmayacak gibi görünüyor.
Moto Razr katlanabilir telefon modeli 13 Kasım tarihinde tanıtılacak ve 1500$ fiyat etiketi ilce satışa sunulacak.
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