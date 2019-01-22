Motorola şimdi de katlanabilir telefonuyla geliyor
Son zamanlarda gündemde olan katlanabilir telefonlara Motorola tarafından bir yenisi daha ekleniyor.
Motorola'nın bir dönem çok satan "Razr" modeli altında yeni bir katlanabilir telefon çıkarması bekleniyor. Gelecek ay satışa çıkması beklenen telefon, önceki Razr modellerinin aksine kapaklı bir görünüme sahip olmayacak.
Ortaya çıkan patent başvurusuna göre cihaz, katlanabilir yapıya sahip OLED ekran ile gelecek. Razr telefonların tasarımın çizgisini koruyan cihazın alt kısmında mesajlara, arama kayıtlarına ve bildirimlere hızlıca ulaşabileceğiniz küçük bir ekranın yer alması bekleniyor. Bu küçük ekran aynı zamanda parmak izi sensörüne sahip olacak
Görünümüyle oldukça dikkat çekmesi beklenen telefonun Street Journal tarafından ortaya atılan rapora göre gelecek ay satışa sunulması bekleniyor.
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