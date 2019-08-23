Motorola RAZR yıllar sonra yenileniyor, geri dönüyor!
Motorola'nın bir dönem oldukça popüler olan telefon serisi RAZR, yıllar sonra telefon pazarına geri dönüyor. Ekranı klavye takımından ayrı olarak açılıp kapanabilen bu telefonlar bu kez yepyeni özelliklerle donatılmış şekilde alıcısına ulaşacak.
Dünyanın önde gelen telefon üreticilerinden biri olan Motorola, ikiye katlanan telefonu RAZR serisi zamana uydurarak tekrar satışa sunmayı planlıyor. Ancak bu kez tasarımı benzer olsa da, cihaz oldukça farklı özelliklerle gelecek. Öncelikle tuş takımı yerini ekrana bırakıyor. Yani Samsung'un Galaxy Fold ve Huawei'nin Mate X serisi ekranı katlanabilen telefonlarıyla benzer bir yapıda olması beklenen yeni Motorla RAZR, konsept görüntülerine bakıldığında da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
Yapısı gereği firmanın burada çok büyük bir pil kullanma şansı bulunmuyor. Telefon, orijinal versiyona sadık kalınarak yatay değil dikey olarak katlanabilir yapıda. Katlandığı zaman inanılmaz ince hale gelecek denilen cihaz, bu açıdan pazardaki en taşınabilir katlanabilir telefon olacak gibi görünüyor. Ön kamera ve ahize için bir çentikle hazırlanan telefon, yine orijinal model gibi altında kalın bir bölüm taşıyor.
Motorola Razr, Aralık 2019 tarihinde tanıtılacak ve raflara çıkacak. Ancak Motorola'nın işi pek de kolay değil; zira Samsung ve Huawei dahi ekranı katlanabilen telefonlarını henüz piyasaya sunmayı başaramadı. Cihazın yenilikçi yapısı, teknik sorunları da beraberinde getirdiğinden uzun süren bir dizi teste tabi tutulması gerekiyor.
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