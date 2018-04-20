Motorola Moto G6, G6 Play, E5 Plus, E5 Play tanıtıldı! İşte tüm özellikleri
Moto G6, G6 Play, E5 Plus ve E5 Play, resmi olarak tanıtıldı! İşte heyecan uyandıran telefonlar ve özellikleri...
Motorola, en yeni telefonlarını, Moto G6, G6 Play, E5 Plus ve E5 Play'i duyurdu. Serinin en üst düzey telefonu olan Moto G6, 1,8GHz Snapdragon 450 yonga setiyle çalışıyor ve 15W TurboPower ile USB Type-C üzerinden şarj olabiliyor. Telefonun önemli olan yanı ise kamerası, Amiral gemisi Moto Z2'nin ve orta seviye Moto X4'ün kamera özelliklerini üzerinde taşıyan G6, Selective Focus, Selective black and White gibi işlevlere sahip. Bu işlevler, odak noktasını fotoğrafı kaydettikten sonra değiştirmenize ve fotoğrafın belirli bir kısmını renkli hale getirmenize yardımcı oluyor.
Spot Color adlı işlev ise korumak istediğiniz renkleri fotoğrafı çekerken seçmenize izin veriyor. Tüm bunları 12MP'lik ve 5MP'lik f/1,8 diyaframa sahip lensle yapıyorsunuz.
Moto G6 Play ise 13MP'lik tek lensle ve f/2 diyaframla geliyor. Bu nedenle Selective Focus ve Selective Black and White işlevleri sunulmuyor. Ancak phase detect autofocus işlevi sunuluyor. 4.000mAh'lik pil 36 saatlik pil ömrü sunarken cihazın geriye kalan özellikleri, G6'ya göre daha düşük. 18:9'luk ekran ince bir çerçeveye sahip ancak 1080x2160 yerine 720x1440 çözünürlüğünde. İşlemci olarak ise dört çekirdekli Snapdragon 427 kullanılıyor. İki modelin de arka yüzü Gorilla Glass ancak kablosuz şarj özelliği bulunmuyor.
Bugün tanıtılan dört telefondan parmak izi sensörünü ön yüzde sunan tek telefon, G6. Moto G6 Play ve E5 Plus ise parmak izi sensörünü arka yüzde sunuyor. Benzer şekilde USB Type-C de sadece G6'da mevcut; diğer telefonlar micro USB'yi kullanıyor.
Daha alt seviye olan Moto E5 Plus ve E5 Play'e gelirsek, E5 Plus aslında G6'dan daha iyi gibi görünüyor çünkü 1,4GHz Snapdragon 435 yonga setiyle geliyor. Cihazın 6 inç'lik ekranı, 720x1440 çözünürlük sunuyor.
15W Turbo Charging özelliği E5 Plus'ta da bulunuyor ve G6 Play'de olduğu gibi E5 Play, 10W'lık Rapid Charging'i destekliyor. E5 Plus'ın 12MP'lik f/2 diyaframlı sensörü, phase detect autofocus ve lazer odaklanmayla etkileyici görünüyor.
E5 Play, Snapdragon 427 yonga setiyle gelirken 5,2 inç'lik 16:9 720p ekran sunuyor. Bugün tanıtılan telefonlardan 18:9 olmayan tek cihazın, Moto E5 Play olduğunu belirtelim.
Tanıtılan telefonların tamamı bu ilkbaharda piyasaya sürülecek. Moto G6 Play 2GB RAM ve 16GB depolama ile satışa sunulacak. Moto G6'nın fiyatı 249 dolardan başlayacak ve 3GB RAM, 32GB depolamayla gelecek. Moto E5 Plus ve E5 Play mobil sağlayıcılar yoluyla satılacağından fiyatları açıklanmadı.
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