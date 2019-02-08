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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
08.02.2019 - 08:38, Son Güncelleme:

Motorola Moto G7 ve Moto G7 Plus tanıtıldı! İşte tüm özellikleri ve fiyatları

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Motorola Moto G7 ve Moto G7 Plus tanıtıldı! İşte tüm özellikleri ve fiyatları

Lenovo çatısı altında yoluna devam eden Motorola, yeni telefonları Moto G7, Moto G7 Plus, Moto G7 Power ve Moto G7 Pla ile kullanıcılarının karşısına çıktı. İşte Motorola'nın yeni oyuncakları...

Motorola'nın yeni telefonlarından Moto G7, 6.2 inç'lik Full HD+ ekranla geliyor. Qualcomm'un Snapdragon 632 işlemcisinden gücünü alan cihaz, 1.8 GHz hızında çalışan sekiz adet özelleştirilmiş Kryo 250 çekirdeğine ev sahipliği yapıyor. 64 GB dahili hafızası bulunan telefonun arka yüzünde iki kamera bulunuyor. Bu kameralardan ana kamera 12 MP, ikincil kamera ise 5 MP çözünürlüğünde görüntü alabiliyor. 

Android Pie yüklü olarak gelen telefonun ağırlığı 174 gramı geçmezken, cihazın Avrupa'da 250 euroluk fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Ancak Motorola'nın tek telefonu Moto G7 değildi elbette. Yeni ürünlerden bir diğeri de Moto G7 Power oldu.

Power adının hakkını veren cihazda 5000 mAh batarya bulunuyor. Yani yeni telefonlarda şarj probleminin en az yaşanacağı model Moto G7 Power olacak. Şirketin iddiasına göre telefon tek şarjda 2.5 güne kadar dayanabiliyor. Ancak bu göreceli bir bilgi elbette; çünkü batarya ömrü tamamen kullanıcının telefonu kullanma alışkanlığına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Diğer yandan 15W TurboPower şarj ile gelen telefonda 6.2. inç'lik bir ekran bulunuyor ve 720x1520 piksel çözünürlük sunuyor. 

Motorola Moto G7 ve Moto G7 Plus tanıtıldı İşte tüm özellikleri ve fiyatları

Moto G7 ile benzer şekilde Snapdragon 632‘den güç alan telefon, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı ile geliyor. Arka tarafta yer alan 12 Megapiksel çözünürlüğündeki f/2.0 diyaframa sahip kameraya, ön tarafta 8 Megapiksel çözünürlüğünde kamera eşlik ediyor. Gelelim fiyatına... Moto G7 Power'ın fiyat etiketi 210 euro olacak.

Tanıtılan telefonlardan biri ise Moto G7 Play oldu. 5.7 inç'lik ekranla gelen telefon Snapdragon 632 işlemcisinden gücünü alırken, 2 GB RAM ve 32 GB depolama hafızası sunuyor. Yani daha çok orta seviye bir telefon olarak düşünülebilir. Hafıza yeterli gelmezse microSD kart desteği sayesinde toplam hafıza 512 GB'a kadar yükseltilebiliyor. 3000 mAh’lık bir bataryadan besleniyor. Cihazın arkasında 13 Megapiksel ( f/2.0 diyafram ) çözünürlüğünde, önünde ise 8 Megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Ürünün fiyatı ise 150 euro olacak.

Gelelim Moto G7 Plus'a... Arka yüzünde iki kamera bulunan Moto G7 Plus'ın bir kamerası 16 MP, diğeri ise 5 MP çözünürlükte görüntü alabiliyor. Bu telefonda farklı olarak kameralar yapay zeka teknolojisiyle destekleniyor. Düşük ışıkta daha iyi fotoğraf çekimi yapabilen Moto G7 Play, 4K çözünürlükte 30 fps çekimi yapabiliyor. Ayrıca istenirse Full HD yani 1080p çözünürlükte de görüntü çekimi yapabilmek mümkün. Telefonun ön yüzünde ise 12 megapiksel kamera yer alıyor. 

Qualcomm’un Snapdragon 636 işlemcisinden güç alan G7 Plus, 3 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı ile birlikte geliyor. Tabi, cihazın hafızasını microSD kart ile 512 GB’a kadar artırabilmek mümkün. 6.2 inçlik ekranı 1080×2270 piksel çözünürlük sunan G7 Plus, Motorola’nın 27W TurboPower hızlı şarj teknolojisini destekleyen ilk telefon. Ürünün fiyatı ise 300 euro.

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