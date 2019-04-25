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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.04.2019 - 09:51, Son Güncelleme:

Monster Robotik Takımı ABD'de jüri karşısına çıkıyor

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Monster Robotik Takımı ABD'de jüri karşısına çıkıyor

Samsun Bilgi Okulları 1453C Monster Brotics Robotik Takımı, Vex Dünya Robotik Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etmek üzere Amerika’ya gidiyor. Monster Notebook’un sponsorluğunda dünya takımları karşısına çıkacak olan Monster Brotics Robotik takımı, ülkemize iyi bir derece kazandırmayı hedefliyor.

Samsun Bilgi Okulları 1453C Monster Brotics Takımı, iki yıllık geçmişine onlarca ödül sığdırmayı başardı. Takım geçtiğimiz yıl Vex Türkiye Şampiyonu oldu ve Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden ilk Türk takımı unvanını kazandı. Monster Brotics takımı 40 ülkeden yarışmaya katılan 400 takım arasında finale kaldı ve Dünya Şampiyonası’nı 9’uncu olarak tamamladı.

Geçen yıldan edindikleri tecrübelerle, öğretmenleri Mertkan Seçgin ve Emel Bıyık’ın koçluğunda bu yıl katıldıkları tüm yarışmalardan çeşitli kategorilerde pek çok ödül kazanan takım, Ocak ayında Finlandiya’da yapılan Vex IQ Avrupa Açık Robotik Şampiyonası’ndan da “En İyi Robot Tasarımı Ödülü” ile dönmeyi başardı.

Bu yılki Vex Türkiye IQ Robotik Yarışması’nda da birinciliği alan Monster Brotics, böylece dünya şampiyonasında ülkemizi temsil etme hakkını tekrar kazanmış oldu.

Geçtiğimiz günlerde Samsun Bilgi Okulları Kurucusu İsmail Kılıçarslan ve ekibi, Monster Notebook’un genel merkezine bir ziyaret gerçekleştirdiler. Görüşme sonrasında bir açıklama yapan İsmail Kılıçarslan, “İnanıyorum ki Monster Brotics ekibimiz ikinci kez katıldığı dünya şampiyonasından, Monster Notebook’un sınırları zorlayan performansı ile bu yıl da iyi bir derece ile döneceklerdir. Bu desteği için Monster Notebook’a okulum ve öğrencilerim adına teşekkür ediyorum.” dedi.

Monster Notebook olarak her zaman çocukların ve eğitimin yanında olduklarını ifade eden Monster Notebook CEO’su İlhan Yılmaz da “Monster Notebook olarak hem ülkemizin hem de çocuklarımızın potansiyelinin farkındayız. Çocuklarımızın bu şampiyonada ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceklerine inanıyorum.” şeklinde konuştu.

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