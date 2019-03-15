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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
15.03.2019 - 13:45, Son Güncelleme:

Milli İHA Karayel, 10 bin uçuş saatine ulaştı

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Milli İHA Karayel, 10 bin uçuş saatine ulaştı

Türk savunma sanayisinin İHA üreticilerinden Vestel Savunma'nın geliştirdiği Karayel, TSK'nin hizmet alımı sözleşmesi ve çeşitli uçuş demo faaliyetleri kapsamında 10 bin uçuş saati görev yaptı.

Türk savunma sanayisinin milli insansız hava araçlarından (İHA) Karayel, 10 bin uçuş saatine ulaştı. İHA'lar üzerine 2005'ten bu yana yaptığı çalışmalarla bilgi birikimi ve tecrübe kazanan Vestel Savunma Sanayi AŞ, mini, midi ve taktik İHA kategorilerinde sırasıyla Efe, Bora ve Karayel'i geliştirdi.

Vestel Savunma, İHA'lara duyulacak ihtiyacın gelecekte çok daha artacağından hareketle, yeni teknolojik sistemlerin ve faydalı yüklerin entegrasyonuyla Karayel İHA Sistemi'nin kullanım alanlarının genişletilmesine geçen yıl devam etti. Bu kapsamda, Karayel İHA Sistemi'ne deniz karakol görevlerinde kullanılmak üzere SAR (Search and Rescue-Arama Kurtarma) ve AIS (Automatic Identification System-Otomatik Tanımlama Sistemi) entegrasyonları tamamlandı. Görüş hattı ötesi görevlerde kullanılmak üzere uydu haberleşme sistemi entegrasyonu ise tamamlanma aşamasına geldi.

Karayel'in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) hizmet alımı sözleşmesi ve çeşitli uçuş demo faaliyetleri kapsamında toplam uçuşu 10 bin saati buldu.

Orta Doğu ile başlayan yurt dışı satış ve pazarlama faaliyetleri de yoğun fizibilite çalışmalarıyla 4 kıtaya genişletildi.

Yurt içinde ve dışında geçen yıl katılım sağlanan etkinliklerde İHA sistemleri ve yakıt pili teknolojilerinin tanıtımı yapıldı.

Yeni pazar arayışları kapsamında, Malezya'nın Kuala Lumpur kentinde gerçekleştirilen bölgenin en büyük savunma teknolojileri fuarı ile Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Avrupa'nın en önemli savunma fuarlarından Eurosatory'ye katılım sağlandı.

Bu çalışmalar kapsamında, Ukrayna'da kapsamlı bir uçuş demosu başarıyla icra edildi, ardından ülkede gerçekleştirilen Arms&Security Fuarı'na katılım sağlanarak bölge oyuncularıyla bir araya gelindi ve ülkeye yönelik uzun yıllardır süren iş geliştirme faaliyetleri yoğunlaştırıldı. Ayrıca Orta Doğu'da bir ülkeyle ortak İHA üretimi konusunda iyi niyet anlaşması imzalandı.

Yurt içinde ise Efes-2018 Tatbikatı'nda, Vestel Savunma İHA ürün ailesi sergilenerek, başta TSK üst düzey yetkilileri olmak üzere, yabancı ülkelerin silahlı kuvvetleri mensuplarının beğenisine sunuldu.

Yeni İHA sisteminden ilk uçuş

Vestel Savunma, uzmanlık alanı olan insansız sistemler alanındaki farklı sınıf ve sistemlerde tasarım ve geliştirme faaliyetlerine de devam etti.

Yeni bir İHA sisteminin ilk test uçuşu geçen yıl başarıyla gerçekleştirildi.

Vestel Savunma, sahip olduğu yüksek teknolojik bilgi birikimiyle rekabet gücünü artırabilmek, müşteri ve kullanıcıların değişen ihtiyaçlarına cevap verebilmek için Ar-Ge çalışmalarını devam ettirdi ve faaliyet alanında yenilikçi ve öncü ürünler çıkarma hedefi doğrultusunda çalışmalar yürüttü.

Bu kapsamda, Vestel Savunma Ar-Ge Merkezi'nde aktif olarak 9 projeye devam edildi. Karayel İHA Sistemi üzerine yeni kabiliyetlerin entegre edilmesi amacıyla 2 yeni proje için TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığına destek başvurusu yapıldı.

Yerli yazılım ve bileşenler

Tasarımı tamamen Türk mühendislerine ait olan Karayel'in uçuş görev bilgisayarına kadar birçok alt bileşeni ve yazılımı yerli olarak geliştirildi. Bu nedenle uçaktaki değişiklikler ya da yeni faydalı yüklerin entegrasyonu hızlı şekilde yapılabiliyor. Yerli İHA motorları da hızlı şekilde Karayel'de kullanılabilecek.

Karayel, silahlı olarak ROKETSAN tarafından üretilen 4 adet mini akıllı mühimmat MAM-L ile görev yapabiliyor.

Karayel, eksi 40 dereceden artı 55-60 dereceye ulaşan zorlu koşullarda başarıyla uçtu.

Zorlu Grubu, bugüne kadar Karayel'in geliştirilmesi ve ürün ailesi için 100 milyon doların üzerinde yatırım yaptı.

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