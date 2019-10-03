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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
03.10.2019 - 08:07, Son Güncelleme:

Microsoft Surface Neo: İki ekranlı tablet tanıtıldı

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Microsoft Surface Neo: İki ekranlı tablet tanıtıldı

Microsoft'un gerçekleştirdiği dev etkinlikte birbirinden ilginç sürprizler boy gösterirken, bu ürünlerden biri de iki ekranıyla gelen Microsoft Surface Neo isimli tablet oldu. Peki yeni tablet hangi özelliklerle geliyor? İki ekran nasıl kullanılıyor?

Microsoft, iki ekranlı cihazlarıyla dünyanın dikkatini üzerine çekmeyi başardı. İki ekranlı Android telefon olan Microsoft Surface Duo ile birlikte şirket, iki ekranlı tablet olan Surface Neo isimli ürününü de ortaya çıkardı. Tüm detayları paylaşılmasa da, ürünün öne çıkan özelliklerinin masaya yatırıldığı etkinlikte iki ekranın işlevi anlatıldı. 

Tablet büyük boyutlarda değil. Bu sayede katlandığında rahatlıkla taşınabiliyor. Her iki ekran da 5,6 mm kalınlığında. 655 gram ağırlığındaki tablet Gorilla Glass tarafından korunuyor. Tabletin ekranı şimdiye kadar üretilmiş en ince LCD olarak tanımlanıyor. Bu arada ekran demişken, her iki ekran açıldığında ortaya 9 inçlik bir tablet çıkıyor.

Microsoft Surface Neo: İki ekranlı tablet tanıtıldı


Microsoft Surface Neo, 360 derece dönebilen bir menteşeye sahip. Böylece cihazı farklı yapılandırmalarla kullanmak mümkün. Bu yapılandırmalardan biri de dizüstü bilgisayar görünümü.

Windows 10X adında yepyeni bir işletim sistemi altında çalışan cihazın arayüzü de Windows 10'a oldukça benzer bir yapıya sahip. 

Cihazın 2020 yılı yaz aylarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. 

Nokia da kablosuz kulaklık ürettiNokia, IFA 2019'da yeni telefonlarıyla birlikte kablosuz kulaklığı Nokia Power Earbuds'ı ilk kez gün yüzüne çıkardı.
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