Microsoft Surface Neo: İki ekranlı tablet tanıtıldı
Microsoft'un gerçekleştirdiği dev etkinlikte birbirinden ilginç sürprizler boy gösterirken, bu ürünlerden biri de iki ekranıyla gelen Microsoft Surface Neo isimli tablet oldu. Peki yeni tablet hangi özelliklerle geliyor? İki ekran nasıl kullanılıyor?
Microsoft, iki ekranlı cihazlarıyla dünyanın dikkatini üzerine çekmeyi başardı. İki ekranlı Android telefon olan Microsoft Surface Duo ile birlikte şirket, iki ekranlı tablet olan Surface Neo isimli ürününü de ortaya çıkardı. Tüm detayları paylaşılmasa da, ürünün öne çıkan özelliklerinin masaya yatırıldığı etkinlikte iki ekranın işlevi anlatıldı.
Tablet büyük boyutlarda değil. Bu sayede katlandığında rahatlıkla taşınabiliyor. Her iki ekran da 5,6 mm kalınlığında. 655 gram ağırlığındaki tablet Gorilla Glass tarafından korunuyor. Tabletin ekranı şimdiye kadar üretilmiş en ince LCD olarak tanımlanıyor. Bu arada ekran demişken, her iki ekran açıldığında ortaya 9 inçlik bir tablet çıkıyor.
Microsoft Surface Neo, 360 derece dönebilen bir menteşeye sahip. Böylece cihazı farklı yapılandırmalarla kullanmak mümkün. Bu yapılandırmalardan biri de dizüstü bilgisayar görünümü.
Windows 10X adında yepyeni bir işletim sistemi altında çalışan cihazın arayüzü de Windows 10'a oldukça benzer bir yapıya sahip.
Cihazın 2020 yılı yaz aylarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.
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