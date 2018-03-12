Mercedes'ten otomobilleri şarj eden istasyon

Elektrikli araçlarda oldukça geri kalan Alman otomotiv üreticileri, pazarı Tesla, Nissan ve Mitsubishi gibi rakiplerine bıraktı. Almanya’da ve diğer pek çok Avrupa ülkesinde içten yanmalı motorlara getirileceği açıklanan kısıtlamaların ardından Alman üreticiler, daha hummalı bir çalışma içerisine girdi. Önümüzdeki yıldan itibaren elektrikli olarak sıfırdan tasarlanmış SUV araçlarını piyasaya sürecek olan Mercedes, yeni araçlarında kullanacağı önemli bir üniteyi de tanıtı.

Cenevre Otomobil Fuarı‘nda yapılan lansmanda iki farklı elektrikli araç şarj ünitesi tanıtıldı. Oldukça şık bir tasarıma sahip olan üniteler, 22 Kw hızında şarj işlemi gerçekleştirebiliyor. Mercedes bayileri, AVM’ler ve özel istasyonlarda karşımıza çıkacak olan istasyonlar iki farklı modelle gelecek. İlk model tek aracı 22 Kw güç ile şarj etme kapasitesine sahipken, ikinci model iki aracı aynı anda şarj edebilecek.

RFID teknolojisine de sahip olan şarj istasyonları, her zaman internete bağlı olacak. Farklı araçları ve sürücüleri otomatik olarak tanıtacak sistem, cep telefonu üzerinden kontrol edilebiliyor. 2018‘in yaz aylarından itibaren kullanıma sunulmaya başlayacak şarj istasyonları, ilk olarak tek aracı şarj edebilecek versiyonuyla piyasada olacak. 2019’dan itibaren de iki aracı aynı anda şarj edebilen versiyonunun kullanıma sunulması bekleniyor.

Yapılan resmi lansmanda tasarlanan ünitelerin AVM ve bayilere yerleştirileceğinin bilgisi verildi. Ancak, sızan bazı görsellere göre Mercedes, istasyonlarının ev versiyonu üzerinde de çalışıyor. AVM’lerde göreceklerimiz ile aynı tasarıma sahip olacağı tahmin edilen ev üniteleri, büyük ihtimalle, daha düşük şarj kapasitesine sahip olacak.

shiftdelete'in haberine göre geçtiğimiz ay Mercedes ve Audi’nin de aralarında bulunduğu bazı Alman otomotiv üreticileri, Amerika’dan Tesla Model 3 getirterek parçalamış ve detaylıca incelemişti. İddialara göre mühendisler, bazı sorunlara bulunan çözümleri gördüklerinde hayrete düştü.