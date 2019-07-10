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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
10.07.2019 - 12:27, Son Güncelleme:

Mercedes-Benz Türk StartUP 2019’un kazananları açıklandı

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Mercedes-Benz Türk StartUP 2019’un kazananları açıklandı

Mercedes-Benz Türk’ün 50. yılını kutladığı 2017 yılında başlattığı ve bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Mercedes-Benz Türk StartUP yarışmasının kazananları belli oldu. Türkiye’nin 43 ilinden 600’ü aşkın girişimcinin başvurduğu yarışmada 3 aşamada süren eleme süreci tamamlandı. Toplamda 150 bin TL değerindeki büyük ödülü paylaşacak olan “Teknoloji”, “Sosyal Fayda” ve “Jüri Özel Ödülü” kategorilerinin kazananları düzenlenen ödül töreninde açıklandı. Bu yılın büyük ödülleri Ankara, İzmir ve Yalova’dan katılan startup’ların oldu.

İlk 60’a kalarak bir günlük eğitim kampı ile yarışmadaki eğitim serüvenlerine başlayan ve jüri değerlendirmeleriyle ilk 10’a giren startup’lara “StartUP Boost” adı verilen özel bir gelişim programı ve Mercedes-Benz ile özel Almanya seyahati hediye edildi. İlk 10 içinden “Teknoloji”, “Sosyal Fayda” ve “Jüri Özel Ödülü” kategorilerinde büyük ödüle hak kazanan ilk 3 startup’a ise 50’şer bin TL para ödülü verildi. Düzenlenen ödül töreninde kazananlara ödüllerini Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, Mercedes-Benz Türk Otobüs AR-GE Direktörü Emre Kuzucu, Mercedes-Benz Türk İnsan Kaynakları Direktörü Betül Çorbacıoğlu takdim etti.

Ödül töreninde konuşma yapan Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün; “Mercedes-Benz Türk StartUP projemiz ile üç yıldır Türkiye’nin genç ve yaratıcı zihinlerini destekleyerek ülkemizin geleceğine yatırım yapıyoruz ve oldukça başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Bunu her yıl giderek artan ve hızı kesilmeyen başvurulardan aldığımız çok değerli geri bildirimlerden görüyoruz. En önemlisi; yarışmamızdan ödül alan startup’ların hayatlarındaki değişim, topluma ve çevreye sağladıkları faydalar, bize doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Projemiz uluslararası ve yerel kurumlar tarafından da takdir görüyor. Bu yıl 3. yılını kutlayan projemiz şimdiden 5 ödül aldı. Farklı kurumlar tarafından yılın en başarılı veya en yenilikçi sosyal sorumluluk projesi gibi farklı kategorilerde ödüllere layık görüldük. Bunlar da bizim için çok önemli başarılar. Projemizin değeri açısından bizleri onurlandırıyor.” dedi.

Sosyal Fayda Ödülü kazananı KompoRize startup’ının kurucusu Mustafa Kuyumcu oldu. Önemli bir atık sorununa çözüm getiren KompoRize, çay üretimi esnasında yılda 60 bin ton olmak üzere açığa çıkan ve normalde yakılarak veya çürütülerek bertaraf edilen, çevreye zarar veren çay liflerini çeşitli plastiklerin içerisine katıyor. KompoRize, otomotiv, inşaat ve mobilya sektörlerinde kullanıma uygun plastik sektörünün ihtiyaç duyduğu düşük maliyetli ve doğa dostu hammaddeler üretmek üzere çalışıyor. Mustafa Kuyumcu, aldığı ödül ile aynı zamanda memleketi olan Rize’ye bir üretim hattı kurarak istihdam alanı yaratmak istiyor.

Teknoloji Ödülü kazananı; toplumsal düzenin sürdürülebilirliğinin sağlanması için enerji, ulaşım, su gibi sektörlerde kullanılan endüstriyel kontrol sistemlerinin teknolojik afetlere karşı korunmasını sağlayan startup’ıyla Safetech’in kurucusu Fatma Ertürk oldu. Ertürk, kurduğu startup’ı ile elektrik-su şebekeleri, ulaşım ağları, akıllı binalar, veri merkezleri gibi kritik altyapı tesislerinin uzaktan kontrol ve denetimini sağlayan sistemlerini siber saldırılara ve operasyonel tehditlere karşı koruyan bir sistem üretiyor. Teknoloji ödülünü kazanan Fatma Ertürk, aynı zamanda bilişim alanında kazandığı büyük başarı ile genç kadınlar için rol model oluşturuyor.

“Jüri Özel Ödülü” sahibi, otizmli çocuklar için geliştirdiği teknolojik eğitim materyali ile çocuk bakımına anne ve babaların eşit katılımını teşvik ediyor

Jüri Özel Ödülü’nün sahibi otizmli çocuklar için ürettiği teknoloji ile eğitim süreçlerine anne ve babaların eşit katılımı teşvik eden Tolkido’nun kurucusu Can Yıldız oldu. Yıldız, Tolkido ile otizmli çocukların dil ve konuşma eğitimlerinde kullanılan görsel eğitim kartlarını, aile ve öğretmen tarafından kişiselleştirilebilir ve seslendirilebilir hale getiren bir eğitim materyali üretiyor. Sadece kartlar ile sınırlı kalmayıp, çocuğun yaşam alanındaki her nesneyi de sesli hale getiren özel bir teknolojiyi içinde barındıran Tolkido, öğrenme sürecini hızlandırıyor ve evde de özel eğitim imkânı sağlıyor. Ürettiği teknoloji sayesinde ailenin üzerindeki yükün hafiflemesine katkıda bulunuyor, anne ve babaların eğitim ve bakım sürecine eşit katılımını teşvik ediyor, toplumsal cinsiyet eşitliğine katkıda bulunuyor.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne katkıda bulunan 600’ü aşkın girişim başvurdu

Bu yıl üçüncü kez organize edilen Mercedes-Benz Türk StartUP yarışması yenilikçi, sürdürülebilir ve yaratıcı fikirleri destekleyerek topluma ve çevreye fayda sağlayan, hayatı kolaylaştıran çözümlere katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştiriliyor. Bu yıl Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne katkı sağlayan startup’ların davet edildiği yarışmaya Türkiye’nin 43 ilinden 600’ü aşkın başvuru geldi.

Yarışmanın ilk aşamasında ön elemeden geçen 60 yarışmacı, StartersHub ev sahipliğinde düzenlenen eğitim kampına girdikten sonra ilk 10’a girebilmek için projelerini anlattıkları videolar çekerek jüri ile paylaştılar. Jürinin değerlendirmeleriyle belirlenen ilk 10 startup, ihtiyaçlarına özel tasarlanan “StartUP Boost Gelişim Programı”na katıldı. Program, özel içeriği ile startup’lara, yatırımcılar ve iş dünyasıyla tanışma, işlerini geliştirmek için kullanabilecekleri beceriler kazanma ve uzmanlarla bir araya gelme fırsatı sundu.

Başvuran her 4 girişimciden 1’i kadın

Bu yıl jüri özel ödülü kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sunan bir girişimin de ödüllendirildiği yarışmaya başvuran her 4 girişimciden 1’i kadın oldu. Yarışmaya başvuran startup’ların %11’i ise yaptığı işle kadınların güçlenmesine destek veren startup’lardan oluştu. Başvuruların %80’i Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden; Sağlıklı Bireyler, İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları’na katkı sağlayan girişimlerdi. Başvurular ağırlıklı olarak ulaşım ve enerji çözümleri, akıllı tarım, sağlık teknolojileri üzerine çalışan startup’lardan geldi. Başvurular arasında ayrıca temiz gıdaya erişim, eşitsizliklerin azaltılması, engellilerinin desteklenmesi alanında çalışan startup’lar da yer aldı.

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