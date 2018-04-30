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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
30.04.2018 - 07:35, Son Güncelleme:

Meizu telefonlarda Android Go dönemi başlıyor

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Meizu telefonlarda Android Go dönemi başlıyor

Meizu, Google ile Android Go platformlu akıllı telefonlar için anlaşmaya vardı. Anlamı: daha fazla ucuz cihaz gelecek!

Kısa bir süre önce Meizu, 3 yeni akıllı telefonunu tanıtmıştı. Meizu 15, Meizu 15 Plus ve Meizu 15 Lite olarak açıklanan 3 model de, Flyme OS 7 işletim sistemine sahip olarak geliyor. Bu lansmanın hemen ardından Google ile iş birliğini de açıklayan Meizu, Android Go platformu için Google ile anlaşmaya vardı. Meizu Küresel Pazarlama Müdürü Ard Bouldeing, bu anlaşmayla şirketin daha uygun fiyatlı Android Go cihazlarını sunacağını açıkladı.

Yeni Android Go platformu, fiyatı yükselen akıllı telefon piyasası için güzel bir hareket. Bu platform sayesinde uygun fiyatlı akıllı telefonları pazara sunmak isteyen üreticilerin önünü açan Google, yakın zamanda daha fazla iş birliği açıklayacaktır. Daha önce Nokia 1 ve Lava Z50 gibi akıllı telefonlarda kullanılan Android Go platformuna katılan Meizu da yakın zaman içinde yeni modellerini tanıtacaktır. Ancak bu telefonların Çin ve Hindistan gibi pazarlarda satılması bekleniyor.

1 GB RAM ve ARM tabanlı işlemcilerle gelen Android Go cihazlar, mütevazı teknik kadroya sahip oluyorlar. Android Go kullanan akıllı telefonlara örnekler hızla artıyor. Kısa bir süre önce Samsung'un da üzerinde çalıştığı iddia edilen bir model ortaya çıkmıştı.

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