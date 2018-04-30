Meizu telefonlarda Android Go dönemi başlıyor
Meizu, Google ile Android Go platformlu akıllı telefonlar için anlaşmaya vardı. Anlamı: daha fazla ucuz cihaz gelecek!
Kısa bir süre önce Meizu, 3 yeni akıllı telefonunu tanıtmıştı. Meizu 15, Meizu 15 Plus ve Meizu 15 Lite olarak açıklanan 3 model de, Flyme OS 7 işletim sistemine sahip olarak geliyor. Bu lansmanın hemen ardından Google ile iş birliğini de açıklayan Meizu, Android Go platformu için Google ile anlaşmaya vardı. Meizu Küresel Pazarlama Müdürü Ard Bouldeing, bu anlaşmayla şirketin daha uygun fiyatlı Android Go cihazlarını sunacağını açıkladı.
Yeni Android Go platformu, fiyatı yükselen akıllı telefon piyasası için güzel bir hareket. Bu platform sayesinde uygun fiyatlı akıllı telefonları pazara sunmak isteyen üreticilerin önünü açan Google, yakın zamanda daha fazla iş birliği açıklayacaktır. Daha önce Nokia 1 ve Lava Z50 gibi akıllı telefonlarda kullanılan Android Go platformuna katılan Meizu da yakın zaman içinde yeni modellerini tanıtacaktır. Ancak bu telefonların Çin ve Hindistan gibi pazarlarda satılması bekleniyor.
1 GB RAM ve ARM tabanlı işlemcilerle gelen Android Go cihazlar, mütevazı teknik kadroya sahip oluyorlar. Android Go kullanan akıllı telefonlara örnekler hızla artıyor. Kısa bir süre önce Samsung'un da üzerinde çalıştığı iddia edilen bir model ortaya çıkmıştı.
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