Meizu 16T Türkiye'ye gelecek mi? Özellikleri nasıl?
Çin merkezli teknoloji üreticisi Meizu, diğer büyük telefon markalarının gölgesinde kalsa da, uygun fiyatlı ve yüksek donanım özelliklerine sahip telefonlarıyla kullanıcıların dikkatini çekmeyi başarıyor. Peki şirketin yeni telefonlarından Meizu 16T hangi özelliklere sahip? Türkiye'ye gelecek mi?
İnternete sızan son bilgiler, Çinli Meizu'nun Meizu 16T adında yeni bir modeli yakında duyuracağını ortaya koyuyor. Meizu 16'nın bir üst sürümü olan ve 16T model ismindeki T'nin Turbo'ya karşılık geldiği ürün, Qualcomm'ın Snapdragon 885 işlemcisinden güç alıyor. 6 GB RAM'le çalışan ve bu özellikleriyle AnTuTu testinden 418.909 puan almayı başaran cihaz, 6.5 inç'lik bir ekrana sahip. 1080P+ ekran çöznürlüğünü destekleyen Meizu 16T, OLED ekran kullanıyor.
Arka yüzünde üçlü kamera kurulumu bulunan cihazın 12 MP + 10 MP + 5 MP çözünürlüğünde kameralarıyla dikkat çekiyor. 4400 mAh batarya ile gelmesi dolayısıyla kullanıcılara daha uzun batarya ömrü sunan Meizu 16T, 128 GB dahili hafızaya sahip. Cihazla ilgili tek olumsuz özellik ise Meizu 16T'nin kutusundan Android 10 işletim sistemi yüklü olarak çıkmaması denilebilir.
Android 9 Pie işletim sistemi yüklü olarak gelen Meizu 16T'nin ön yüzünde 16 MP selfie kamerası yer alırken, cihazın fiyat etiketinin 280 ila 350 dolar aralığında olması bekleniyor. Cihazın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil. Ancak Türkiye pazarında satış hacminden memnun olan şirketin bu telefonu da çok bekletmeden getirmeyi istediğini söyleyebiliriz.
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