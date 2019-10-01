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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
01.10.2019 - 09:01, Son Güncelleme:

Meizu 16T Türkiye'ye gelecek mi? Özellikleri nasıl?

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Meizu 16T Türkiye'ye gelecek mi? Özellikleri nasıl?

Çin merkezli teknoloji üreticisi Meizu, diğer büyük telefon markalarının gölgesinde kalsa da, uygun fiyatlı ve yüksek donanım özelliklerine sahip telefonlarıyla kullanıcıların dikkatini çekmeyi başarıyor. Peki şirketin yeni telefonlarından Meizu 16T hangi özelliklere sahip? Türkiye'ye gelecek mi?

İnternete sızan son bilgiler, Çinli Meizu'nun Meizu 16T adında yeni bir modeli yakında duyuracağını ortaya koyuyor. Meizu 16'nın bir üst sürümü olan ve 16T model ismindeki T'nin Turbo'ya karşılık geldiği ürün, Qualcomm'ın Snapdragon 885 işlemcisinden güç alıyor. 6 GB RAM'le çalışan ve bu özellikleriyle AnTuTu testinden 418.909 puan almayı başaran cihaz, 6.5 inç'lik bir ekrana sahip. 1080P+ ekran çöznürlüğünü destekleyen Meizu 16T, OLED ekran kullanıyor.

Arka yüzünde üçlü kamera kurulumu bulunan cihazın 12 MP + 10 MP + 5 MP çözünürlüğünde kameralarıyla dikkat çekiyor. 4400 mAh batarya ile gelmesi dolayısıyla kullanıcılara daha uzun batarya ömrü sunan Meizu 16T, 128 GB dahili hafızaya sahip. Cihazla ilgili tek olumsuz özellik ise Meizu 16T'nin kutusundan Android 10 işletim sistemi yüklü olarak çıkmaması denilebilir.

Meizu 16T Türkiyeye gelecek mi Özellikleri nasıl

Android 9 Pie işletim sistemi yüklü olarak gelen Meizu 16T'nin ön yüzünde 16 MP selfie kamerası yer alırken, cihazın fiyat etiketinin 280 ila 350 dolar aralığında olması bekleniyor. Cihazın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil. Ancak Türkiye pazarında satış hacminden memnun olan şirketin bu telefonu da çok bekletmeden getirmeyi istediğini söyleyebiliriz. 

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