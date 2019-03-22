Meizu 16s görüntülendi: Türkiye'ye de geliyor!
Çinli telefon üreticisi Meizu, gün geçtikçe kızışan telefon pazarında 'ben de varım' diyebilmek için çalışmalarını artırarak sürdürüyor. Yeni telefonlarıyla kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanan şirketin Meizu 16s ismini taşıyan yeni oyuncağına ait görüntü internete sızdı.
Meizu, yeni amiral telefonunun üzerinde çalışıyor. Meizu 16s ismini taşıması beklenen cihazın internete sızan görüntülerine bakıldığında tasarımındaki fark ortaya çıkıyor. Ekran çerçevesi oldukça ince yapıda olan Meizu 16s'in ön kamerası üst kısımdaki ince çerçevenin içine konumlandırılmış. Yani çentikli bir ekran tasarımı söz konusu değil.
Meizu 16s, ayrıca Meizu 16s Plus adında farklı bir modelle birlikte satışa sunulacak. Ancak Plus modeliyle ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor. Diğer yandan parmak izi sensörünün ekrana gömülü olarak geleceği söyleniyor. Yani Meizu 16s'in arka yüzünde herhangi bir parmak izi sensörü bulunmayacak; bazı yeni telefonlarda gördüğümüz ve dokunmatik ekran üzerinden çalışan parmak izi tarayıcısı Meizu 16s model cihazlara da kendine yer bulacak.
Arka yüzüne geldiğimizde üçlü kamera kurulumunu görme olasılığımız hayli yüksek. Yani telefon, kamerasıyla da konuşulmak istiyor. Plus sürümü de Meizu 16s ile birçok özellik bakımından aynı olacak; ancak ekranı Meizu 16s modelinde olduğu gibi 6.2 inç değil, 6.76 inç olacak.
Cihazda Qualcomm'un Snapdragon 855 işlemcisinin kullanılması beklenirken, arka yüzdeki ana kameranın 48 MP çözünürlüğünde görüntü çekimi yapabileceği konuşuluyor.
Meizu 16s'in fiyat etiketi ise yaklaşık 500 dolar olacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle