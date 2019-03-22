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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
22.03.2019 - 07:19, Son Güncelleme:

Meizu 16s görüntülendi: Türkiye'ye de geliyor!

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Meizu 16s görüntülendi: Türkiye'ye de geliyor!

Çinli telefon üreticisi Meizu, gün geçtikçe kızışan telefon pazarında 'ben de varım' diyebilmek için çalışmalarını artırarak sürdürüyor. Yeni telefonlarıyla kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanan şirketin Meizu 16s ismini taşıyan yeni oyuncağına ait görüntü internete sızdı.

Meizu, yeni amiral telefonunun üzerinde çalışıyor. Meizu 16s ismini taşıması beklenen cihazın internete sızan görüntülerine bakıldığında tasarımındaki fark ortaya çıkıyor. Ekran çerçevesi oldukça ince yapıda olan Meizu 16s'in ön kamerası üst kısımdaki ince çerçevenin içine konumlandırılmış. Yani çentikli bir ekran tasarımı söz konusu değil. 

Meizu 16s, ayrıca Meizu 16s Plus adında farklı bir modelle birlikte satışa sunulacak. Ancak Plus modeliyle ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor. Diğer yandan parmak izi sensörünün ekrana gömülü olarak geleceği söyleniyor. Yani Meizu 16s'in arka yüzünde herhangi bir parmak izi sensörü bulunmayacak; bazı yeni telefonlarda gördüğümüz ve dokunmatik ekran üzerinden çalışan parmak izi tarayıcısı Meizu 16s model cihazlara da kendine yer bulacak.

Arka yüzüne geldiğimizde üçlü kamera kurulumunu görme olasılığımız hayli yüksek. Yani telefon, kamerasıyla da konuşulmak istiyor. Plus sürümü de Meizu 16s ile birçok özellik bakımından aynı olacak; ancak ekranı Meizu 16s modelinde olduğu gibi 6.2 inç değil, 6.76 inç olacak. 

Meizu 16s görüntülendi: Türkiyeye de geliyor

Cihazda Qualcomm'un Snapdragon 855 işlemcisinin kullanılması beklenirken, arka yüzdeki ana kameranın 48 MP çözünürlüğünde görüntü çekimi yapabileceği konuşuluyor. 

Meizu 16s'in fiyat etiketi ise yaklaşık 500 dolar olacak. 

iTunes'da indirilen filmlere nasıl ulaşılır? | Teknoloji 101Teknoloji 101'in bu bölümünde iTunes'da indirilen filmlere nasıl ulaşılır bunu anlatıyor olacağız.
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