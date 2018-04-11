Meizu 16, ekrana gömülü parmak izi okuyucusuyla gelecek!
Son zamanlarda adını sıkça duyurmayı başaran Çinli telefon üreticisi Meizu, gelen son bilgiye göre ekrana gömülü parmak izi teknolojisi üzerine çalışmaya başladı.
Geçtiğimiz günlerde Mi 7 modelinde ekrana gömülü parmak izi okuyucu olacağı iddialarıyla gündeme gelen Xiaomi'den sonra Meizu'nun da ekrana gömülü parmak izi teknolojisi üzerine çalıştığı öğrenildi. Önümüzdeki günlerde Meizu 15 ve 15 Plus modelini tanıtması beklenen şirketin, ekrana gömülü parmak izi teknolojisini bu yıl kullanmayacağı söyleniyor.
Gelen bilgilere göre şirket, Meizu 15 ve 15 Plus modelinde parmak izi okuyucuya yer verecek. Şu anda ekrana gömülü parmak izi teknolojisi üzerine yapılan çalışmaların meyveleri ise 2019 yılında gün yüzüne çıkacak. Yani şirket, bu teknolojiyi Meizu 16 modeliyle kullanıcılarına sunacak.
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