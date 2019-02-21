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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
21.02.2019 - 10:13, Son Güncelleme:

MediaTek ve Nokia’dan 5G odaklı iş birliği

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MediaTek ve Nokia’dan 5G odaklı iş birliği

İşlemci üreticisi MediaTek ve Nokia 5G teknolojilerinin gelişimi odağında güç birliği yapıyor. Yeni nesil bağlantı teknolojilerinin gelişimine katkı veren MediaTek ve Nokia, Helio M70 5G modemlerin ve Nokia AirScale 5G baz istasyonlarının ticari kullanım hazırlık testlerini başarıyla gerçekleştirdi.

MediaTek ve küresel telekomünikasyon devi Nokia, Helio M70 5G modemlerin ve Nokia AirScale 5G baz istasyonlarının uyum testlerinin başarıyla sonuçlandığını duyurdu. Bu başarı, MediaTek ve Nokia 5G ağlarının ve 5G teknolojisi kullanan cihazların gelişimini hızlandırmak amacıyla iki yıldır yürütülen ortak çalışmalarda önemli bir kilometre taşı olma özelliği taşıyor.

5G teknolojisinin, dünya çapında bireysel kullanıcılara ve ticari kuruluşlara erişilebilir ve stabil bağlantı gücü sunarak, yepyeni inovasyonların yolunu açacağını belirten MediaTek Kablosuz İletişim İş Birimi Genel Müdürü TL Lee, “Bu teknolojilerin gelişim odağında Nokia ile giriştiğimiz yakın ve verimli iş birliği, Helio M70 çözümümüzün pazara hazır hale gelmesine büyük katkı yaptı. İş birliğimiz kapsamında, kullanıcılara ultra hızlı bağlantı ve maksimum batarya ömrünü birlikte sunup, onlara benzersiz bir 5G deneyimi yaşatma azmindeyiz” dedi.

3GPP Rel-15 5G New Radio (NR) standardıyla uyumlu çalışan MediaTek Helio M70 5G modem ve Nokia AirScale 5G baz istasyonu, farklı ağ mimarilerine uyum gösteriyor ve cihaz bağlantılarının bu sayede farklı bölge ve operatör gereksinimleriyle uyumlu hale gelmesini sağlıyor.

MediaTek iş birliği kapsamında, 2019 yılında ticari 5G uygulama lansmanları gerçekleştireceklerini belirten Nokia 5G ve Small Cell İş Birimi Başkanı Mark Atkinson, “Başarıyla neticelendirdiğimiz test çalışmaları, Nokia AirScale 5G baz istasyonunun özelliklerinin yanı sıra, 5G ekosisteminin gelişimine ve yaygınlaşmasına katkı verme azmimizi de sergiliyor” dedi.

Helio M70 ve Nokia AirScale 5G baz istasyon testlerinde, taşıyıcı bileşen başına en yüksek bağlantı kapasitesi olan 100MHz kanal bant genişliği ve 30kHz alt taşıyıcı aralığında 3.5GHz bant n78 tekil bağlantı kullanıldı. MediaTek’in birinci jenerasyon 5G çözümü Helio M70 5G modem, LTE ve 5G çifte bağlantı ve 2G’den 5G’ye tüm bağlantı teknolojilerine çoklu uyum özelliklerini birlikte sunan tek 5G modem olma özelliği taşıyor. Helio M70, sub-6GHz frekansını, NSA ve SA 5G ağ mimarilerini destekliyor.

MediaTek ve Nokia gerçekleştirdikleri test çalışmaları kapsamında, kullanıcılara en optimal deneyimi sunmak için katman entegrasyonu denemeleri de yaptılar. Kullanıcılara sunulacak kullanım özellikleri arasında, gelişmiş Mobile Broadband (eMBB), AR/VR medya uygulamaları, UltraHD, 360 derece video streaming gibi yüksek bağlantı ve bant genişliği gerektiren uygulamalar da yer alıyor.

MediaTek Helio M70 5G modem ve Nokia AirScale 5G baz istasyon uygulamaları, İspanya’nın Barselona kentinde 25 – 28 Şubat tarihleri düzenlenecek olan Mobile World Congress (MWC) bünyesinde, 6. Salon 6C30 noktasında yer alacak standında sergilenecek.

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