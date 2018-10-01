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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
01.10.2018 - 14:53, Son Güncelleme:

Mastercard 2018 Hedef Şehirler Endeksi açıklandı

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Mastercard 2018 Hedef Şehirler Endeksi açıklandı

Mastercard’ın Hedef Şehirler Endeksi raporunun 10.’suna ait sonuçlar yayımlandı. Sonuçlar çarpıcı...

Mastercard’ın gelenekselleşen Hedef Şehirler Endeksi raporunun 10.’suna ait sonuçlar yayımlandı. Dünyanın en çok seyahat edilen 162 şehri için, turistik ziyaret ve harcama trendlerini inceleyen raporda; İstanbul, Avrupa yatılı ziyaretçi sayısı sıralamasında üçüncülüğünü korurken, dünyada ise bir basamak yükselerek 9. sıraya çıktı. Bir önceki yıl yayınlanan araştırmaya göre 2017 yılı sonunda 9,5 milyon yatılı ziyaretçi öngörülen İstanbul, beklentilerin de ötesine çıkarak 10,7 milyon ziyaretçiye ulaştı. Antalya ise 2016 yılında 5,89 milyon ziyaretçiyi ağırlarken, 2017 yılında ise büyük bir sıçrama yaparak 9,42 milyon ziyaretçiye ulaştı. Rapora göre Antalya, 2018 yılında yatılı ziyaretçide yüzde 19,66 artış beklentisi ile ilk 20 şehir arasında en yüksek orana sahip. 

Rapor ayrıca İstanbul’u ziyaret eden seyahat severlerin 2016 yılında toplamda 5,80 milyar dolara yakın harcama yaptıklarını, 2017 yılında ise bu rakamın 6,75 milyar dolara yükseldiğini ortaya koydu. Antalya’da ise bu rakam 2017 verilerine göre 5,94 milyar dolara çıkarken bir önceki yıla göre 2,21 milyar dolar artış tespit edildi. 

İstanbul ve Antalya’ya en çok kimler geldi?

“Hedef Şehirler Endeksi 2018”e göre İstanbul’a en çok turist gönderen ülkeler sırasıyla Rusya, İran ve Almanya olurken, Antalya’da Ruslar birinci sırada yer aldı. Rusya’yı Almanya ve Ukrayna’nın izlediği Antalya aynı zamanda, Mekke’nin ardından 14 gün ile en uzun kalınan ülkeler sıralamasında dünyada 2. sırada yer aldı.

Mastercard 2018 Hedef Şehirler Endeksi açıklandı

Dünyada ziyaretçilerin günlük ortalama harcama miktarı hesaplandığında Dubai, 537 dolar ile en yakın rakibi Paris’e (301 dolar) fark atarken, İstanbul ve Antalya ilk 20 şehir arasında en az harcama yapılan şehirler oldu. Raporda ziyaretçilerin günlük ortalama harcama miktarlarının İstanbul’da 108 dolar, Antalya’da ise 45 dolar olduğu belirtilirken, bu durumun aynı zamanda ziyaretçilere maliyet avantajı sağladığı ifade ediliyor.  

Avrupa’da ziyaretçilerin toplam harcama miktarı hesaplandığında ise İstanbul 6,5 milyar dolar ile 5. sırada, Antalya 5,9 milyar dolar ile 7. sırada yer alıyor. Listenin başındaki Londra için ise bu toplam harcama rakamı 17 milyar dolar. 

2018 raporunda dünya sıralamasında 20 milyon ziyaretçi ile Bangkok ilk sıradaki yerini korurken, ilk 10 şehir sıralaması Londra, Paris, Dubai, Singapur, New York, Kuala Lumpur, Tokyo, İstanbul ve Seul şeklinde oldu. Geçtiğimiz yıl 7. sırada yer alan Seul’un ziyaretçi sayısında 1 yılda büyük bir düşüş yaşayarak 10 sıraya gerilemesi dikkat çekerken, dünya listesine 11. sıradan, Avrupa listesine ise 4. sıradan giren Antalya, Phukhet, Palma de Mallorca, Barcelona, Pattaya, Bali gibi turizm şehirlerini de geride bıraktı. Antalya ayrıca potansiyel ziyaretçi açısından da 2018 yılında en fazla artış öngörülen şehir oldu. 

Büyümede rekor beklenti İstanbul ve Antalya’nın

2016 yılında turizmin olumsuz etkilenmesine rağmen, 2017 yılında yeniden toparlanma sağlandığı vurgulanıyor. Rapor ayrıca, 2018 yılı için turizmde bu toparlanmanın güçlenerek devam edeceğini yansıtıyor. Beklentilere göre 2 şehir ayrı ayrı %20’ye yakın rekor bir büyüme gösterecek. Sıralamada yer alan bir sonraki beklenti oranı ise %6 ile İspanya’nın Palma de Mallorca şehrine ait.

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