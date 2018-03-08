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    Marvel süper kahraman dosyaları: Winter Soldier

    Hürriyet Haber
    08.03.2018 - 10:11 | Son Güncelleme:

    Marvel'ın sevilen karakteri Winter Soldier yani James Buckhanan Barnes (Bucky), eski bir askerdir. Steve Rogers'ın (Captain America) can dostudur. 2. Dünya Savaşı sırasında Captain America ile görevlere katılır. Bir görevde Bucky Baron Zemo'yu yakalamak için onun olduğunu düşündüğü uçağa atlar ve...

    Captain America ile görevlere atılan Bucky, Baron Zemo, Red Skull ve Master Man gibi kötülerle mücadele etmiştir. Captain America ile son görevinde Baron Zemo'nun kalesine saldırıp onu yakalamayı amaçlamışlardır. Ancak Baron Zemo kaçmıştır. Bucky'de onun olduğunu düşündüğü uçağa Captain America ile atlamaktadır. Ancak Baron Zemo uçakta değildir ve uçak patlamak üzeredir.

    Captain America uçaktan atlarken Bucky, uçakta sıkıştığı için atlayamamıştır. Daha sonra Bucky'nin uçakta ölmediği anlaşılır. Aslında Bucky'nin kolu koparak denize düşmüştür. Bucky'i nazilerin radyo sinyallerinden "Kaptan'ı patlattık" diye haber duyan Sovyet denizaltısı bulmaktadır. Onda süper asker serumunu arayan Sovyetler bulamayınca ona biyonik bir kol takıp, Infinity Formula isimi bir süper asker serumunu enjekte ettiler. Daha sonra Bucky'nin hafızasını silip onu bir Soyvey süper casusuna yani Winter Soldier'a çevirmişlerdir. 

    Etiketler: Marvel süper kahraman dosyaları , Kimdir , Yetenekleri
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