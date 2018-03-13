Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
    Haberler >Teknoloji>Marvel süper kahraman dosyaları: Thanos

    Marvel süper kahraman dosyaları: Thanos

    Hürriyet Haber
    13.03.2018 - 08:19 | Son Güncelleme:

    Thanos Marvel evreninin en azılı kötülerinden biridir. Sonsuz yaşam gücüne sahip olan karakter, Ölüm'e aşıktır.

    Thanos, Satürn'ün uydusu Titan'dan gelmektedir. Deviant Sendromu yüzünden mor bir cilde sahiptir. Ölüm Marvel evrenindeki kadın olarak tasrif edilmiş ölüm tanrısıdır. Thanos, Ölüm ile tanıştıktan sonra ona aşık olmuş ve kendini ona kanıtlamaya çalışmıştır. Bu yüzden evrenin yarısını yok etmiştir. Karakterin güçlerine gelecek olursak Mutant bir Süper-İnsan olarak karşımıza çıkıyor Thanos. Çok hızlı, güçlü ve zeki olmasının yanı sıra hızlı bir şekilde iyileşme yeteneklerine de sahiptir.

    Marvel süper kahraman dosyaları: Thanos

    Ayrıca Thanos tam anlamıyla ölümsüzdür. Bu ölümsüzlüğünün nedeni ise Ölüm'dür. Thanos, Ölüm ile yaptığı bir kavga sonucunda Ölüm'ün alanına gireme yasağı almıştır ve bu sayede ölümsüzlüğü kazanmıştır. Karakter enerji ve madde manipülasyonu da yapabilmektedir. Güçlü bir telapatisi olan karakterin bütün zihinsel saldırılara karşı dayanıklılığı vardır. Son olarak Thanos Deadpool'u ölümsüzlük ile lanetlemiştir. Yani Thanos'un lanetleme gibi bir yeteneği de vardır. 

    Etiketler: Marvel süper kahraman dosyaları , Thanos , Kimdir , Güçleri
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri