Marvel süper kahraman dosyaları: Thanos

Thanos, Satürn'ün uydusu Titan'dan gelmektedir. Deviant Sendromu yüzünden mor bir cilde sahiptir. Ölüm Marvel evrenindeki kadın olarak tasrif edilmiş ölüm tanrısıdır. Thanos, Ölüm ile tanıştıktan sonra ona aşık olmuş ve kendini ona kanıtlamaya çalışmıştır. Bu yüzden evrenin yarısını yok etmiştir. Karakterin güçlerine gelecek olursak Mutant bir Süper-İnsan olarak karşımıza çıkıyor Thanos. Çok hızlı, güçlü ve zeki olmasının yanı sıra hızlı bir şekilde iyileşme yeteneklerine de sahiptir.

Ayrıca Thanos tam anlamıyla ölümsüzdür. Bu ölümsüzlüğünün nedeni ise Ölüm'dür. Thanos, Ölüm ile yaptığı bir kavga sonucunda Ölüm'ün alanına gireme yasağı almıştır ve bu sayede ölümsüzlüğü kazanmıştır. Karakter enerji ve madde manipülasyonu da yapabilmektedir. Güçlü bir telapatisi olan karakterin bütün zihinsel saldırılara karşı dayanıklılığı vardır. Son olarak Thanos Deadpool'u ölümsüzlük ile lanetlemiştir. Yani Thanos'un lanetleme gibi bir yeteneği de vardır.